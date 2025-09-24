Potem ko so na Hrvaškem zaradi afriške prašičje kuge v zadnjih dneh usmrtili že več tisoč prašičev, so primere te bolezni potrdili tudi v sosednji Bosni in Hercegovini. Iz Hrvaške danes medtem poročajo o novih primerih.

Primere afriške prašičje kuge so ta mesec potrdili na lokacijah v vzhodni Bosni ter v bosanski Posavini tik ob meji s Hrvaško, so v torek po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina sporočile oblasti entitete BiH Republike Srbske.

Pomočnik ministra za veterinarstvo Republike Srbske Negoslav Lukić je pojasnil, da so takoj sprejeli sanacijske ukrepe, vključno z odstranitvijo okuženih prašičev in dezinfekcijo območja.

Afriška prašičja kuga se v zadnjih tednih hitro širi med domačimi in divjimi prašiči v osiješko-baranjski in vukovarsko-sremski županiji v sosednji Hrvaški.

Lukić je v torek pojasnil, da velja prepoved uvoza živih živali iz Hrvaške, iz obeh omenjenih hrvaških županij pa je prepovedan uvoz mesnih izdelkov.

Na Hrvaškem morali usmrtiti že več kot 40 tisoč prašičev

Do zdaj so na Hrvaškem morali usmrtiti že več kot 40 tisoč prašičev, samo v zadnjih dneh več tisoč. V torek so bili potrjeni novi primeri te bolezni v dveh slavonskih naseljih, zaradi česar so oblasti razširile območje omejitev.

Uprava RS za varno, hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je ob do zdaj največjem izbruhu afriške prašičje kuge pri domačih prašičih na Hrvaškem slovenske rejce v začetku tedna pozvala k doslednemu spoštovanju biovarnostnih ukrepov, lovce in potnike pa k veliki previdnosti pri potovanjih na Hrvaško.