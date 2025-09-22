Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Ponedeljek,
22. 9. 2025,
10.11

Katastrofa na Hrvaškem: zaradi afriške prašičje kuge bodo usmrtili več kot 11 tisoč svinj

Avtor:
J. L.

Okužene farme v Baranji bodo zaradi afriške prašičje kuge izgubile več kot 11 tisoč svinj. Virus povzroča največjo krizo v hrvaškem prašičerejskem sektorju doslej.

Okužene farme v Baranji bodo zaradi afriške prašičje kuge izgubile več kot 11 tisoč svinj. Virus povzroča največjo krizo v hrvaškem prašičerejskem sektorju doslej.

Foto: Guliverimage

Afriška prašičja kuga (APK) je močno prizadela vzhodno Hrvaško, kjer bodo zaradi izbruha virusa na farmi Sokolovac v Baranji usmrtili več kot 11.600 svinj. Okužba je izbruhnila na eni največjih prašičerejskih farm v državi, kar je sprožilo uvedbo najstrožjih ukrepov do zdaj, vključno s 24-urnim policijskim nadzorom in popolno izolacijo okuženih območij.

Vzhod Hrvaške se spopada z najhujšim izbruhom APK doslej. Minister za kmetijstvo David Vlajčić je potrdil, da bodo na farmi Sokolovac evtanazirali 9.829 svinj, dodatnih 1.600 pa na okuženi farmi v Nemetinu. "Soočamo se z največjim žariščem APK v zgodovini, širjenje bolezni je izključno posledica človeške malomarnosti," je dejal Vlajčić. Kot ključne razloge za izbruh je izpostavil nelegalne dejavnosti in nespoštovanje biovarnostnih ukrepov.

Evtanazija več kot 50 tisoč prašičev: udarec za hrvaško svinjerejo

Črna statistika že beleži več kot 41 tisoč usmrčenih svinj, z novimi ukrepi pa bo številka presegla 50 tisoč. "To predstavlja več kot pet odstotkov celotnega staleža v državi," je poudaril minister. Hrvaška svinjereja je s tem doživela sistemski pretres, posledično pa to pomeni neposredno gospodarsko izgubo.

Kaj je afriška prašičja kuga

Afriška prašičja kuga je nalezljiva virusna bolezen domačih in divjih prašičev. Bolezen ni nevarna za zdravje drugih živalskih vrst in ljudi, povzroča pa veliko gospodarsko škodo.

Okužena farma Sokolovac pod 24-urnim nadzorom policije

Farma Sokolovac v Baranji je zdaj pod strogimi varnostnimi ukrepi. Policija izvaja neprekinjen nadzor, postavljene so kontrolne točke, kjer preverjajo vsa vozila. Varovanje preprečuje vsakršen dostop nepooblaščenim osebam. Prašiči s te farme niso bili premeščeni, zato bo vir okužbe določen s posebno preiskavo.

Hrvaška obala
Novice Nova šokantna resnica o cenah na Hrvaškem

Evtanazija prašičev

Iz podjetja Belje so sporočili, da so kljub najvišjim standardom in dodatnim bioprotokolom na farmi Sokolovac zaznali prisotnost virusa. Vse aktivnosti bodo usklajevali z državnim inšpektoratom, ki določa protokole evtanazije.

Foto: Guliverimage

Vojska in policija v pripravljenosti: strožji ukrepi za zajezitev APK

V boju proti APK sodelujeta tudi vojska in policija, saj je govora o krizi nacionalnih razsežnosti. Okužene farme so pod popolnim nadzorom, promet okoli njih pa je prepovedan. Minister Vlajčić je jasen: "Ta katastrofa se ne bi zgodila, če bi se ljudje držali predpisanih ukrepov." Hrvaška se zdaj pripravlja na dolgotrajno okrevanje prašičerejskega sektorja, ki ga je afriška kuga postavila na rob propada.

