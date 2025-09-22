Afriška prašičja kuga (APK) je močno prizadela vzhodno Hrvaško, kjer bodo zaradi izbruha virusa na farmi Sokolovac v Baranji usmrtili več kot 11.600 svinj. Okužba je izbruhnila na eni največjih prašičerejskih farm v državi, kar je sprožilo uvedbo najstrožjih ukrepov do zdaj, vključno s 24-urnim policijskim nadzorom in popolno izolacijo okuženih območij.

Vzhod Hrvaške se spopada z najhujšim izbruhom APK doslej. Minister za kmetijstvo David Vlajčić je potrdil, da bodo na farmi Sokolovac evtanazirali 9.829 svinj, dodatnih 1.600 pa na okuženi farmi v Nemetinu. "Soočamo se z največjim žariščem APK v zgodovini, širjenje bolezni je izključno posledica človeške malomarnosti," je dejal Vlajčić. Kot ključne razloge za izbruh je izpostavil nelegalne dejavnosti in nespoštovanje biovarnostnih ukrepov.

Evtanazija več kot 50 tisoč prašičev: udarec za hrvaško svinjerejo

Črna statistika že beleži več kot 41 tisoč usmrčenih svinj, z novimi ukrepi pa bo številka presegla 50 tisoč. "To predstavlja več kot pet odstotkov celotnega staleža v državi," je poudaril minister. Hrvaška svinjereja je s tem doživela sistemski pretres, posledično pa to pomeni neposredno gospodarsko izgubo.

Okužena farma Sokolovac pod 24-urnim nadzorom policije

Farma Sokolovac v Baranji je zdaj pod strogimi varnostnimi ukrepi. Policija izvaja neprekinjen nadzor, postavljene so kontrolne točke, kjer preverjajo vsa vozila. Varovanje preprečuje vsakršen dostop nepooblaščenim osebam. Prašiči s te farme niso bili premeščeni, zato bo vir okužbe določen s posebno preiskavo.

Iz podjetja Belje so sporočili, da so kljub najvišjim standardom in dodatnim bioprotokolom na farmi Sokolovac zaznali prisotnost virusa. Vse aktivnosti bodo usklajevali z državnim inšpektoratom, ki določa protokole evtanazije.

Vojska in policija v pripravljenosti: strožji ukrepi za zajezitev APK

V boju proti APK sodelujeta tudi vojska in policija, saj je govora o krizi nacionalnih razsežnosti. Okužene farme so pod popolnim nadzorom, promet okoli njih pa je prepovedan. Minister Vlajčić je jasen: "Ta katastrofa se ne bi zgodila, če bi se ljudje držali predpisanih ukrepov." Hrvaška se zdaj pripravlja na dolgotrajno okrevanje prašičerejskega sektorja, ki ga je afriška kuga postavila na rob propada.