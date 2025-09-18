Proti vzgojiteljici enega izmed zagrebških vrtcev je bila vložena prijava zaradi suma fizične zlorabe otrok in kršitve njihovih pravic. Starši so v šoku.

Vzgojiteljica je osumljena, da je enemu otroku povzročila telesne poškodbe, druge pa stiskala, vlekla ali pa za kazen zapirala v sobo. Incidenti naj bi se dogajali od pomladi, v javnost so informacije prišle konec maja, ko je ena izmed mater opazila modrice na roki svojega otroka in obvestila bolnišnico ter policijo, piše Jutarnji list.

Vzgojiteljica je članica Sindikata delavcev v predšolski vzgoji in izobraževanju Hrvaške, ki ji je 27. junija nudil pravni nasvet in zaščito. Sindikat sicer poudarja ničelno toleranco do zlorab otrok in se ograjuje od vsakršnega neprimernega ravnanja.

V vrtcu so vzgojiteljico takoj odstranili iz vzgojno-izobraževalnega procesa, starše pa obvestili o ukrepih. Postopki so še v teku, starši pa na družbenih omrežjih zahtevajo objavo imen vrtca in vzgojiteljice.