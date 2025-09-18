Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek medvrstniškega nasilja, ki naj bi nastal na eni od novomeških srednjih šol.

S posnetka je razvidno, kako dijak z vso silo v obraz udari drugega dijaka, medtem ko tretji dogajanje opazuje. Kot so za Slovenske novice pojasnili na PU Novo mesto, so s posnetkom seznanjeni in zadevo preiskujejo.

Na družbenem omrežju Facebook prav tako krožijo informacije, da naj bi do pretepov prihajalo tudi na glavni avtobusni postaji v Novem mestu.