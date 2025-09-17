V streljanju na Dunaju najmanj dva mrtva

V streljanju v dunajskem okrožju Leopoldstadt sta v torek zvečer umrli najmanj dve osebi, še dve pa sta bili ranjeni, od tega ena huje, je sporočila policija. Okoliščine incidenta so nejasne, razlog zanj pa naj bi bil družinski spor.

Po doslej znanih informacijah so bili policisti okoli 19.30 obveščeni o glasnem prepiru v enem od stanovanj večstanovanjske hiše v Leopoldstadtu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Mehrere Verletzte: Zwei Menschen in Wien durch Schüsse getötet https://t.co/vsuoqKJdbx — ntv Nachrichten (@ntvde) September 17, 2025

Ob prihodu na prizorišče so nagovorili 44-letnika, ki pa naj bi vanje uperil pištolo. Po prvih preiskavah je moški v policiste usmeril nekaj, kar je bilo videti kot strelno orožje, je na kraju dogodka povedala tiskovna predstavnica policije Julia Schick. Nato so z obeh strani odjeknili streli. Po izmenjavi ognja je moški v avtomobilu pobegnil, nedolgo zatem pa so ga nedaleč stran našli mrtvega.

V stanovanju so medtem policisti našli truplo 44-letne ženske ter hudo poškodovano 24-letnico in 26-letnika, ki so ju prepeljali v bolnišnico. Po besedah ​​tiskovne predstavnice Dunajskega zdravstvenega združenja je bila mlada ženska v torek pozno zvečer v izjemno kritičnem stanju, moški je naj bi bil kljub hudim poškodbam stabilen.

Natančne okoliščine incidenta še niso znane, predmet preiskave je tudi narava odnosa med pokojnico in domnevnim storilcem.

Potrjeno pa je že, da so poleg dveh hudo poškodovanih oseb našli tudi dva mladoletna družinska člana, ki pa nimata telesnih poškodb, poroča Kurier.

Policija je prav tako zatrdila, da ni nevarnosti za javnost.