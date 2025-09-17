Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M., STA

Sreda,
17. 9. 2025,
7.41

Sreda, 17. 9. 2025, 7.41

V streljanju na Dunaju najmanj dva mrtva

St. M., STA

Ob prihodu na prizorišče so policisti nagovorili 44-letnika, ki naj bi vanje uperil pištolo. Po izmenjavi ognja je moški v avtomobilu pobegnil, nedolgo zatem pa so ga nedaleč stran našli mrtvega.

Ob prihodu na prizorišče so policisti nagovorili 44-letnika, ki naj bi vanje uperil pištolo. Po izmenjavi ognja je moški v avtomobilu pobegnil, nedolgo zatem pa so ga nedaleč stran našli mrtvega.

Foto: posnetek zaslona/X/@Heute.at

V streljanju v dunajskem okrožju Leopoldstadt sta v torek zvečer umrli najmanj dve osebi, še dve pa sta bili ranjeni, od tega ena huje, je sporočila policija. Okoliščine incidenta so nejasne, razlog zanj pa naj bi bil družinski spor.

Po doslej znanih informacijah so bili policisti okoli 19.30 obveščeni o glasnem prepiru v enem od stanovanj večstanovanjske hiše v Leopoldstadtu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Ob prihodu na prizorišče so nagovorili 44-letnika, ki pa naj bi vanje uperil pištolo. Po prvih preiskavah je moški v policiste usmeril nekaj, kar je bilo videti kot strelno orožje, je na kraju dogodka povedala tiskovna predstavnica policije Julia Schick. Nato so z obeh strani odjeknili streli. Po izmenjavi ognja je moški v avtomobilu pobegnil, nedolgo zatem pa so ga nedaleč stran našli mrtvega.

V stanovanju so medtem policisti našli truplo 44-letne ženske ter hudo poškodovano 24-letnico in 26-letnika, ki so ju prepeljali v bolnišnico. Po besedah ​​tiskovne predstavnice Dunajskega zdravstvenega združenja je bila mlada ženska v torek pozno zvečer v izjemno kritičnem stanju, moški je naj bi bil kljub hudim poškodbam stabilen. 

Natančne okoliščine incidenta še niso znane, predmet preiskave je tudi narava odnosa med pokojnico in domnevnim storilcem.

Potrjeno pa je že, da so poleg dveh hudo poškodovanih oseb našli tudi dva mladoletna družinska člana, ki pa nimata telesnih poškodb, poroča Kurier. 

Policija je prav tako zatrdila, da ni nevarnosti za javnost.

