Kakšno meso jemo? #video

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: za kakšne poklice se danes odločajo mladi, stavka na nemških letališčih in kaj to pomeni za potnike, kdo je prevzel vodenje podjetja GEN-I. Več ob 18. uri na Planetu.

Mesna enolončnica, musaka ali čufti so le nekatere od številnih jedi, ki jih pripravimo iz mletega mesa. Pa ob nakupu sploh vemo, kako kakovostno, varno in okusno je?

Zveza potrošnikov Slovenije je deset vzorcev predpakiranega govejega mletega mesa, ki nam ga ponujajo na trgovskih policah, poslala na analizo v laboratorij. Na testu, na katerem je bilo le mleto meso slovenskega porekla, so ugotovili, da nekateri proizvajalci za mletje uporabljajo manj kakovostne kose mesa, pri drugih pa je vprašljiva higiena.

Laboratorijski rezultati desetih vzorcev predpakiranega govejega mesa slovenskega porekla so sledeči: štirje dobri, med njimi tudi edina dva, ki izhajata iz ekološkega kmetijstva, štirje so bili povprečni, dva pa pomanjkljiva.

Nika Kremić, prehranska strokovnjakinja na Zvezi potrošnikov Slovenije: "Pri teh pomanjkljivih izdelkih je šlo predvsem za to, da so imeli slabo razmerje med kolagenom in mesnimi beljakovinami. Kolagen je vezivno tkivo, ki se nahaja po navadi v slabših kosih mesa, in to je nek pokazatelj, da za mletje mesa niso uporabili najbolj kakovostne surovine."

Slabša kakovost surovine, pa tudi higienske razmere v proizvodnem obratu ter neustrezno shranjevanje in skladiščenje lahko privedejo do povečane vsebnosti mikroorganizmov v končnem izdelku, ki so jih odkrili pri treh vzorcih.

In kaj nam svetuje agrarni ekonomist? Aleš Kuhar odgovarja: "Ne drveti v cenovno dno, ne drveti v izdelke, ki izstopajo zgolj po tem, da so najcenejši, ker so iz različnih stvari, ki pa so tako za potrošnika kot tudi za okolje neugodni."

