Slovenijo so zavzele pustne maske #video

V pustnih središčih je bil včeraj vrhunec odganjanja zime. Prav ostra letos ni bila, in če sodimo po obisku pustnih rajanj, bo tudi z repom bolj slabo mahala. Tradicija karnevalov sicer izhaja iz starodavnih poganskih časov in je pri nas zelo slikovita.

Bili smo na največjih dveh, na Ptuju in v Cerknici. V našem najstarejšem mestu vedno pripravijo največjo mednarodno povorko pri nas, več deset tisoč obiskovalcev pride vsako leto in tudi letos, ko več nimamo koronskih omejitev, ni bilo nič drugače. Zvezde pa so bili seveda kurenti. Množice so včeraj drle tudi v Cerknico, pravzaprav v Butale, na zmajevanje, ker da župan butalski zmajuje z glavo.

Foto: zajem zaslona

Vitez Hinko Sodinski Plemeniti Gall, 18. princ ptujskega karnevala, pravi: "Uživamo in seveda delamo po mestu tisto, česar ne bi smeli, kajti to je čas veseljačenja, šaljivosti, sicer nam županja ni zapustila dosti sredstev, ampak mi se znajdemo."

V vsem svojem sijaju se je vrnil tudi cerkniški karneval, točno okoli 12.32 seveda z vsemi največjimi figurami: povodnim možem Jezerkom, coprnicama Lizo in pramaterjo Uršulo ter veličastnim zmajem. In Butalci, seveda, ki so srce, predvsem pa pamet pustovanja na Notranjskem.

Čez dve leti slavi Pustno društvo Cerknica 50-letnico delovanja. Pustni Lojz: "Lojzov pustnih je v bistvu več, to smo vsi Butalci z majhno glavo, ker nič ne razmišljamo, ampak samo govorimo. Saj veste, da moški ne moremo delati več stvari hkrati."

