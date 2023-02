Statistika z drugega planeta, uspel mu je hat-trick #video

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: za kakšne poklice se danes odločajo mladi, stavka na nemških letališčih in kaj to pomeni za potnike, kdo je prevzel vodenje podjetja GEN-I. Več ob 18. uri na Planetu.

Tretji dan dirkanja v novi sezoni in še tretja zmaga Tadeja Pogačarja. Slovenski kolesarski šampion prav ničesar ne prepušča tekmecem. Zmagal je tudi v 2. etapi Dirke po Andaluziji. Zelo aktiven je bil tudi Matej Mohorič, ki pa na koncu ni imel več moči, da bi se vključil v boj za etapno zmago. Na strmem vzponu v zadnjem kilometru je bil najmočnejši Pogačar, ki je tako še povečal prednost v skupnem seštevku.

Foto: zajem zaslona Tadej Pogačar na jugu Španije še naprej pometa s konkurenco. Na uvodu sezone hat-trick zmag za najboljšega kolesarja na svetu. Če prištejemo njegovi zadnji dve dirki v lanski sezoni Tre Valle Varesini in Lombardijo, je statistika Tadeja Pogačarja z drugega planeta. Pet startov, pet zaporednih zmag. Skupno pa je to že njegova 49. zmaga v karieri.

Drugo etapo Dirke po Andaluziji je zaznamoval tudi Matej Mohorič, ki je bil ves dan med ubežniki. Tudi na predzadnjem klancu je ostal v ospredju, pridružila se mu je tudi rumena majica, v dolini pa še preostali favoriti, na čelu s kapetanom Bahraina Mikelom Lando. Boj za etapno zmago je bil odločen v zadnjem kilometru na strmem in tlakovanem vzponu proti trdnjavi Fortaleza de Mota, ki leži nad mestecem Alcala la Real pri Granadi. Kot zadnja sta se na kockah spopadla Pogačar in Mas, slovenski as pa je španskega strl 150 metrov pred ciljem in roke zmagoslavno dvignil že pred ciljno črto.

Tadej Pogačar, zmagovalec 3. etape: "Vsi so hoteli biti v ubežni skupini, zato je že od starta šlo na polno. Na predzadnjem klancu je napadel Bahrain in moral sem odgovoriti. Bil sem spredaj in sem poskušal slediti vsem napadom, na koncu pa je bil zaključek popoln."

V skupnem seštevku ima Pogačar 48 sekund naskoka. Danes kolesarje čaka pretežno ravninska etapa, a znova s kratkim in strmim zaključnim vzponom.

