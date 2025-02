Vlada je danes sprejela uredbo, s katero bodo gospodinjski odjemalci električne energije še vsaj do julija v celoti oproščeni plačila prispevka za OVE, sezonski odjemalci, kot so smučišča in namakalni sistemi, pa ga bodo lahko plačevali glede na doseženo in ne več minimalno moč, ki se je z novim sistemom omrežnine zvišala.

"Zmede s položnicami bo konec," je danes na novinarski konferenci v Ljubljani napovedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.

Položnice gospodinjstev za prva dva meseca letošnjega leta bodo nižje zaradi interventnega zakona, ki bo po njegovih besedah objavljen v petek in bo začel veljati v soboto, predvideva pa nižjo omrežnino za gospodinjstva za januar in februar letos za najdražji časovni blok.

Položnica povprečnega gospodinjstva za januar in za februar bo po njegovih besedah znašala okoli 54,50 evra na mesec, potem ko je za december lani 69,70 evra.

Gospodinjstva še naprej oproščena plačevanja prispevka OVE in SPTE

Vlada je danes sprejela uredbo, po kateri bodo gospodinjstva tudi po 1. marcu v celoti oproščena plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom (SPTE) in iz obnovljivih virov energije (OVE). Do zdaj je oprostitev veljala do konca februarja, po novem bo vsaj do julija, je dejal minister.

Z oprostitvijo prispevka bo položnica povprečnega gospodinjstva za marec približno na ravni tiste iz marca ali septembra lani, kar pomeni manj kot 70 evrov, verjetno bo povprečje okoli 65 evrov, je dejal Kumer. Končni znesek bo odvisen od cen dobaviteljev, potem ko se konec februarja izteče državna regulacija.

Sprejeta uredba poleg tega odpravlja negativne posledice, ki jih je za posamezne sezonske odjemalce, kot so žičnice in namakalni sistemi, povzročil novi sistem omrežnine. Ti odjemalci bodo namreč lahko prispevek plačevali glede na doseženo moč, ne več glede na minimalno moč, ki se je z novim sistemom omrežnine zvišala.

Elektrodistributerji agencijo pozivajo k zvišanju sredstev za investicije

Elektrodistribucijska podjetja so konec januarja Agenciji za energijo poslala dopis, v katerem jo pozivajo k povečanju obsega finančnih sredstev za investicije v omrežje. Kot pravijo, se namreč povečujejo stroški financiranja investicij in delovanja podjetij. Agencija se do predloga, ki bi lahko pomenil zvišanje omrežnine, še ni opredelila.

Elektrodistribucijska podjetja pravijo, da se obseg potrebnih investicij v omrežje zaradi zahtev zelenega prehoda znatno povečuje, hkrati pa se zaradi dodatnega zadolževanja povečujejo stroški financiranja investicij in tudi drugi stroški delovanja podjetij.

"Brez prilagoditve regulativnega okvira bo to neposredno vplivalo na delež lastnih virov za investicije, kar bo srednjeročno ogrozilo zmožnost vlaganja v nujno potrebne posodobitve in vzdrževanje omrežja," so STA povedali v Gospodarskem interesnem združenju distribucije električne energije.

Glavni vir sredstev za investicije v omrežje je omrežnina, ki pa ni neposredni vir elektrodistibucijskih podjetij. Sredstva iz naslova pobrane omrežnine namreč prejme sistemski operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega omrežja Eles, so pa najpomembnejši vir, iz katerega Eles elektrodistributerjem plačuje za najem distribucijskega omrežja in izvajanje storitev. Ti stroški se določijo na podlagi metodologije, ki jo oblikuje Agencija za energijo.

Tako bi po navedbah združenja upoštevanje njihovega predloga po spremembi regulativnega okvira "pomenilo zvišanje sredstev iz naslova omrežnine za distribucijsko omrežje oziroma zagotovitev drugih finančnih virov za financiranje investicij".

Pravijo, da je uresničitev predlaganih sprememb ključnega pomena za dolgoročno stabilnost elektrodistribucijskega sistema in skladnost z nacionalnimi cilji trajnostnega razvoja. Z agencijo so pripravljeni sodelovati pri oblikovanju rešitev, ki bodo omogočile dosego teh ciljev, dodajajo.

Agencija za energijo je potrdila, da je dopis prejela v začetku februarja. "Ker je bil dopis naslovljen tudi na svet agencije, bomo vsebino obravnavali na seji sveta, na katero smo povabili tudi predsednika te sekcije," so STA povedali na agenciji in dodali, da bodo odziv predstavili, ko bodo problematiko obravnavali in o njej sprejeli stališče.

Lanske naložbe v omrežje presegle 220 milijonov evrov

Pet elektrodistribucijskih podjetij, ki imajo v lasti distribucijsko omrežje, je v letu 2023 za naložbe v omrežje namenilo 163,8 milijona evrov, kar je 6,3 odstotka več, kot je bilo načrtovano v regulativnem okviru, in hkrati le 86,3 odstotka sredstev, načrtovanih v razvojnem načrtu. Od tega je bilo 86 milijonov evrov namenjenih novim naložbam, 61,6 milijona evrov za rekonstrukcije in 16,2 milijona evrov za druge poslovno potrebne naložbe, so povedali v združenju.

Po ocenah bodo naložbe v letu 2024, ki še ni poslovno zaključeno, presegale 220 milijonov evrov, navaja združenje.

Medtem ko razvojni načrt za obdobje 2023-2032 predvideva za skupno 3,5 milijarde evrov investicij v distribucijsko omrežje, pa osnutek razvojnega načrta za obdobje 2025-2034 ta znesek zvišuje na skupno 4,5 milijarde evrov. Predvideno je postopno zviševanje letnega obsega investicij, in sicer z okoli 280 milijonov v letu 2025 na 563 milijonov leta 2034.

Letni znesek pobrane omrežnine za distribucijo je za leta 2023-2026 določen pri 277 milijonih evrov. Nato pa naj bi se poviševal, pri čemer naj bi bil največji skok v letu 2027, za dobrih 29 odstotkov na 358 milijonov evrov. Potem naj bi se letni znesek zviševal po okoli šest oz. sedem odstotkov letno in naj bi leta 2032 dosegel 488 milijonov evrov.

Lani občutno manj vlog za priključitev samooskrbne sončne elektrarne

Dobički elektrodistribucij so po poročanju spletnega portala Forbes zadnja leta pod pritiskom naraščajočih stroškov. Med letoma 2019 in 2023 so se prihodki povečali za šest odstotkov, stroški pa za 31 odstotkov, je po navedbah portala pokazala analiza KF Financ, ki jo je naročilo združenje. Elektrodistributerji menijo, da agencija neustrezno obravnava določene stroške, in sicer jim ne priznava stroška regresa in dodatnega pokojninskega zavarovanja.

V združenju pravijo, da elektrodistributerji uspešno črpajo nepovratna sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost za posodobitev distribucijskega omrežja za potrebe priklopa proizvodnih naprav na obnovljive vire energije z ali brez hranilnikov, toplotnih črpalk in e-mobilnosti. Lani so iz naslova sofinanciranj v transformatorske postaje in nizkonapetostno omrežje pridobili 20 milijonov evrov. V sodelovanju v konzorciju z Elesom so pri projektu GreenSwitch pridobili tudi sredstva za avtomatizacijo distribucijskega omrežja.

Vlaganja so odvisna od napovedane rabe električne energije. V zadnjih letih največ vlagajo v posodobitev nizkonapetostnega omrežja, da so lahko priklopili veliko število toplotnih črpalk za ogrevanje stavb in sončnih elektrarn za gospodinjstva. Poleg tega se gradijo vedno večje sončne elektrarne, zato se vlaganja preusmerjajo na srednjenapetostno omrežje in razdelilne transformatorske postaje, so pojasnili.

Lani so prejeli 3265 vlog za izdajo soglasja za priključitev samooskrbne sončne elektrarne, kar je občutno manj kot v letu 2023, ko so prejeli 47.990 vlog. Konec leta 2023 se je končalo obdobje vlaganja vlog za sončne elektrarne po metodi letnega netiranja. Elektrodistributerji so lani poleg tekočih vlog reševali tudi preostanek vlog iz leta 2023 in izdali 19.165 soglasij za priključitev teh elektrarn.

Zaradi tehničnih pogojev je bilo zavrnjenih 7161 vlog, kar predstavlja 27 odstotka vseh podanih vlog.

Na omrežje je bilo priklopljenih 13.689 samooskrbnih sončnih elektrarn s skupno priključno močjo 176 megavatov (MW). Po podatkih Elesa je bilo konec leta 2024 na omrežje priklopljeno skupaj 57.537 samooskrbnih sončnih elektrarn s skupno močjo 725 MW.