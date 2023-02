Kje je najboljša pica? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kdo ima najboljšo oziroma kdo speče najboljšo? V okviru sejma okusov GAST je potekalo državno tekmovanje Naj picopek Slovenije 2023. Pod budnim očesom štiričlanske komisije se je za naziv najboljšega pomerilo 17 tekmovalcev. Kdo je odnesel zlato medaljo in v čem je skrivnost dobre pice, je preverila ekipa Planet 18.

Foto: zajem zaslona

Na tekmovanju Naj picopek Slovenije 2023 je zlato medaljo osvojil Igor Volk, vodja picerije Casa della pizza – Moby Dick. "Štiričlansko komisijo sem prepričal s svojima 'gramaturo' (240 gramov) in zračnostjo v testu, seveda pa tudi s pravo količino pelatov in mocarele. Torej, da je vse v pravi 'gramaturi'." Že deseto državno tekmovanje je potekalo v okviru sejma GAST, na njem se je pomerilo 17 tekmovalcev. Vsi so morali najprej pripraviti pico margerito, nato pa še pico po lastni izbiri.

"Pri pici je najpomembnejše prav testo," nam pojasni izolski picopek, katerega mentor je večkratni svetovni prvak Graciano Bertuzzo. To je njegova prva zmaga, pa tudi prvo tekmovanje, ki se ga je udeležil. A kmalu ga čaka še en izziv. Marca se namreč odpravlja na svetovno prvenstvo v Neapelj. "Tam pa je druga zgodba," pravi Volk.

