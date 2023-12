Logarjeva: Infekcijska klinika se polni, bolniki še vedno ležijo na hodniku

"Od 80 hospitaliziranih bolnikov jih je nekaj takšnih, pri katerih je covid-19 vodilna diagnoza, se pravi tisto, zaradi česar so prišli v bolnišnico. Pri teh je v ospredju starejša populacija s številnimi pridruženimi boleznimi. Ti imajo dejavnike tveganja za težji potek bolezni," je izpostavila infektologinja. Po njenih besedah je bila večina ljudi, ki prihajajo na infekcijsko kliniko, cepljena v prvem obdobju, poživitvenih odmerkov pa večina posameznikov iz rizičnih skupin ni prejela.

Kroži tudi gripa

Na infekcijski kliniki so zaznali tudi nekaj okužb z gripo, a se po navedbah infektologinje nihče od okuženih z gripo ne zdravi v bolnišnici. Med otroki pa se že pojavljajo tudi okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (RSV).

Na hodniku bolnišnice tudi po štiri dni

Logarjeva je povedala, da jo žalosti, da so nekateri bolniki še vedno nastanjeni na hodnikih infekcijske klinike. "Na žalost so razmere takšne, da ne gre samo za to, da bi bolniki, ki potrebujejo hospitalizacijo, prenočili na hodniku in da bi naslednje jutro oziroma čez dan našli ustrezno namestitev na oddelkih, tako da žal včasih na hodniku ostanejo tudi po štiri dni," je dodala.

Dodatne postelje so trenutno na voljo v Bolnišnici Petra Držaja v Šiški, v diagnostično-terapevtskem servisu (DTS), kjer se je napovedovala možnost zagotovitve dodatnih postelj, pa po besedah Mateje Logar "večjih aktivnosti v tej smeri trenutno ni", ker so tudi prostori v DTS trenutno preveč zasedeni.

Poleg cepljenja so še vedno priporočljivi tudi ukrepi za preprečevanje prenosa okužb, kot je redna higiena rok z razkuževanjem in izogibanje prostorom, kjer je zbrano večje število ljudi, med katerimi je izpostavila zlasti nakupovalna središča.