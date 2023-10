Vedno več pozitivnih na koronavirus

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V cepilne centre bodo cepivo prvič dostavili ta četrtek, so za STA napovedali na inštitutu. V Slovenijo je namreč že prispelo 58.560 odmerkov posodobljenega cepiva proti covid-19, na zalogi pa je še približno 1.040.000 odmerkov preostalega cepiva proti covid-19.

V cepilne centre bodo cepivo prvič dostavili ta četrtek, so za STA napovedali na inštitutu. V Slovenijo je namreč že prispelo 58.560 odmerkov posodobljenega cepiva proti covid-19, na zalogi pa je še približno 1.040.000 odmerkov preostalega cepiva proti covid-19. Foto: Bojan Puhek

Ob tem je ministrstvo za zdravje z dopisom zdravstvene domove pozvalo tudi, naj zberejo potrebno število odmerkov za cepljenje oskrbovancev v domovih za starejše občane in socialnovarstvenih zavodih ter začnejo zbiranje naročil za cepljenje zgoraj omenjenih skupin na svojem območju.

Zdravstvene domove prosijo, naj se najprej lotijo organizacije cepljenja v omenjenih ustanovah, saj je treba tamkajšnje oskrbovance zaščititi čim prej, so poudarili.

Posodobljeno cepivo priporočljivo za rizične skupine

V priporočilih, ki so jih ob tem pripravili na NIJZ, piše, da je cepljenje s posodobljenim cepivom proti covid-19 priporočljivo za oskrbovance domov za starejše in socialnovarstvenih zavodov, vse starejše od 65 let ter posebej ranljive kronične bolnike.

To so med drugim bolniki s presajenimi organi, bolniki z določenimi rakavimi obolenji, bolniki s hudimi boleznimi pljuč, bolniki z redkimi boleznimi, osebe na imunosupresivnem zdravljenju ali s stanji, ki povečajo tveganje za okužbo, odrasli z Downovim sindromom ter odrasli na dializi ali s kronično ledvično boleznijo pete stopnje. Priporočila so v celoti na voljo na povezavi sta.si/qCqkLw.

Cepijo se lahko tudi preostali, ki se želijo. Cepljenje proti covid-19 in proti gripi, tudi proti drugim boleznim, se lahko opravi sočasno ali s kakršnimkoli presledkom, so pojasnili na NIJZ.

Porast akutnih okužb dihal in pozitivnih na koronavirus

Na ministrstvu za zdravje v dopisu sicer ugotavljajo tudi, da se je število obiskov v ambulantah primarnega zdravstvenega varstva zaradi akutnih okužb dihal v vseh starostnih skupinah, najbolj pa pri predšolskih in šolskih otrocih ter mladostnikih močno povečalo. Prav tako se je v zadnjem času močno povečal delež vzorcev, pozitivnih na koronavirus.