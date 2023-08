WHO: Število primerov covid-19 po svetu naraslo za 80 odstotkov

Število primerov obolelih za boleznijo covid-19 po svetu je v zadnjem mesecu naraslo za 80 odstotkov, so danes sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Menijo, da je število okužb naraslo zaradi pojava nove različice koronavirusa, večjega števila potovanj in slabše odpornosti.

Po podatkih WHO so od 10. julija do 6. avgusta zabeležili skoraj 1,5 milijona okužb, kar je 80 odstotkov več kot mesec prej. Se je pa število smrti, povezanih s covidom, zmanjšalo za 57 odstotkov na 2.500.

Pravo število okužb in mrtvih verjetno precej višje

Pri agenciji ZN opozarjajo, da je verjetno pravo število okužb in mrtvih precej višje, saj številne države ne izvajajo več rednega nadzora okužb. Večino novih primerov so zabeležili na območju zahodne tihomorske regije, kjer so opazili 137-odstotni porast števila okužb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V sredo je WHO označil novo podvrsto omikrona EG.5 za različico, ki jo je vredno opazovati, saj so opazili, da je vse bolj prevladujoča. Glede na trenutne ugotovitve je še bolj nalezljiva in kaže sposobnosti, da se izogne že pridobljeni odpornosti. Trenutno pa ni znakov, da je ta različica tudi bolj nevarna. Ne povzroča hujših simptomov in tako pomeni nizko grožnjo javnemu zdravstvu, so zapisali pri WHO.