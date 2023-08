Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri uporabi delovne opreme, kot so žage in druga ročna orodja, velja poziv k izjemni previdnosti. Upoštevati je treba navodila za varno uporabo in delo ter uporabljati predpisano osebno varovalno opremo. Delovno opremo je treba pred uporabo pregledati, v nevarnem območju mehanizacije pa naj se ne bi zadrževali.

Na inšpektoratu za delo so za prizadete občane in številne prostovoljce, ki pomagajo pri čiščenju po katastrofalni povodnji konec prejšnjega tedna, pripravili vrsto nasvetov za varno delo. Vse sodelujoče pri čiščenju spodbujajo, da nasvete upoštevajo ter storijo vse potrebno za preprečevanje poškodb in zdravstvenih težav.

Na inšpektoratu za delo tako opozarjajo na varno dvigovanje težkih bremen in preprečevanje nevarnosti prevrnitve ali porušitve predmetov ali objektov.

Pri premikanju ostankov in čiščenju tako poudarjajo pomembnost pravilnega dvigovanja, ki je bistveno za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj. Če je možno, vsem, ki sodelujejo pri čiščenju, svetujejo, da pri premikanju bremen vedno uporabljajo pripomočke za dviganje ali prenašanje.

Bodite pozorni pri premikanju bremena

V primeru ročnega premeščanja bremen pa je treba slediti osnovnim nasvetom za varno dvigovanje. Ti pravijo, da se je treba postaviti blizu bremena, ki se ne dviguje s hrbtom, ampak z uporabo moči nog, ki morajo biti v širini ramen. Pred dvigovanjem je treba napeti trebušne mišice, dvigovanje pa naj bo enakomerno. Pri premikanju bremena je treba medtem obračati celotno telo in ne samo pasu.

Če je predmet pretežak ali prevelik, na inšpektoratu ljudem svetujejo, da prosijo za pomoč in uporabijo pripomočke za dvigovanje. Opozarjajo tudi na previdnost, ko gre za stabilnost bremen. Ne zadržujte se ob nestabilnih bremenih ali porušenih zgradbah, pozivajo.

Prizadetim in prostovoljcem svetujejo, da pri delu uporabljajo vso osebno varovalno opremo, ki je glede na razmere potrebna za zaščito telesa pred mehanskimi, biološkimi ali kemičnimi nevarnostmi. To so npr. zaščitne rokavice, zaščitne čevlje, škornji, kombinezoni, zaščitne čelade idr.

Pri delu na višini je treba tako kot sicer na deloviščih zagotoviti zavarovanje pred padci z višine z uporabo ograje ali osebne varovalne opreme za varovanje za ta namen, kot je varnostni pas. Pri delu v globini ali izkopih pa je treba upoštevati ukrepe za varovanje pred porušitvijo brežin oz. izkopov. Za dostope na višino ali v globino je treba uporabiti ustrezne lestve.

Preden se odpravite na teren, se prepričajte o varnosti okolja

V mokrih okoljih obstaja tudi večja nevarnost stika z električno napetostjo. Na inšpektoratu zato ljudi opozarjajo, naj se ne dotikajo poškodovanih ali prostih električnih vodnikov in električnih inštalacij. Električne napeljave in naprave naj uporabljajo zelo previdno, pred vstopom v mokro okolje pa naj se prepričajo, da ne obstaja nevarnost neposrednega ali posrednega stika z električno napetostjo.

Ker je voda po poplavah lahko onesnažena s fekalno vodo, je higiena bistvenega pomena. Če je le mogoče, naj se torej sodelujoči pri čiščenju izogibajo neposrednemu stiku z vodo, še posebej v primerih, ko je voda onesnažena. Pri delu naj ljudje uporabljajo osebno varovalno opremo, kot so zaščitne rokavice, gumijasti škornji idr. Redno si je treba umivati in razkuževati roke, še posebej pred uživanjem hrane ali dotikanjem obraza.

Upoštevajte navodila vodij oziroma organizatorjev akcij

Čiščenje po poplavah je fizično naporno, zato velja poziv k rednim premorom med delom in skrbi za hidracijo, da se ohranita energija in koncentracija.

V vsakem primeru pa velja poziv, da se pri delu upoštevajo navodila vodij del oziroma organizatorjev akcij.

"Tudi v tem težkem času je skrb za varnost in zdravje bistvenega pomena. Vaša pomoč pri obnovi in čiščenju je neprecenljiva, vendar vas hkrati spodbujamo, da upoštevate zgornje nasvete ter sprejmete vse potrebne ukrepe za preprečevanje poškodb in zdravstvenih težav," se glasi osnovno sporočilo inšpektorata v luči številnih prostovoljskih akcij v teh dneh. Solidarnostna pomoč prizadetim je tudi osnovno vodilo ponedeljkovega dneva solidarnosti, ki bo z nekaterimi izjemami dela prost dan.