"Ljudje, 'pejte' pomagat," pozivajo učiteljice z Osnovne šole Stopiče, ki so se v sredo, 10. avgusta, podale proti Savinjski dolini, da bi pred zaključkom dopusta in pred začetkom novega šolskega leta pomagale pri čiščenju in odpravljanju posledic poplav. Ob vsem videnem so bile pretresene, hkrati pa hvaležne, da so lahko pomagale.

Tri učiteljice, sodelavke Vesna, Maja in Mateja z Osnovne šole Stopiče, so se v sredo, 10. 8., tik pred iztekom poletnih počitnic, podale v Savinjsko dolino na pomoč domačinom, prizadetim v poplavah.

Učiteljice Vesna, Maja in Mateja so se tik pred iztekom počitnic odpravile v Savinjsko dolino na pomoč domačinom, prizadetim v poplavah. Foto: Foto: Vesna Vidrih Najprej so se odpravile na Ljubno ob Savinji, kjer so že bili aktivirani številni prostovoljci in je bilo veliko dela že opravljenega, zato so se pot nadaljevale v Letuš, predel naselja tik ob Savinji, kjer so "razmere zelo, zelo slabe". Tam so jih gasilci napotili na pomoč k starejšemu gospodu.

Vesna Vidrih, ena izmed njih, je pot ob Savinji opisala kot apokaliptično. "Slike ne pokažejo občutkov, ki jih doživiš, ko vidiš razdejanje, ki so ga povzročile poplave, je povedala in pozvala: "Ljudje 'pejte' pomagat, razmere so grozne. Tam je samo blato, blato, blato."

Kljub temu, da nimajo ničesar več, prostovoljcem ponujajo hrano in pijačo

Povedale so, da gasilci prizadevno črpajo mulj, vendar je še vedno "veliko za postoriti, očistiti". Potrebne bi bilo še več pomoči prostovoljcev, predvsem za fizična dela, zlasti težja. Nujno potrebni so tudi lopate, motike, samokolnice, vedra, čistila, metle.

"Čeprav so domačini izgubili vse, prostovoljcem ponujajo hrano in pijačo. Hvaležni so za vsako pomoč," še pripoveduje prostovoljka. Očitno pa se tragedija ni dotaknila vseh, saj je lahko noč v kraju, kot so jo opozorili domačini, tudi nevarna. Marsikje namreč prihaja do vlomov in tatvin.