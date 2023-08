Robert Golob: Prav ponosen sem, da sem Slovenec. Tega ne bom skrival.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ta ponedeljek je namenjen sočloveku. To bom ves čas poudarjal. Hočem ljudem dati občutek, da obstaja svetla prihodnost, kljub trenutnemu brezupu," o dnevu solidarnosti pravi premier Robert Golob. Foto: STA

"To, kar vidimo zadnje dni, ta solidarnosti, ki jo vidimo, je res neverjetna. Slovenci smo res en poseben narod. Ko je najhuje, stopimo skupaj. Ne samo na terenu. Vsak pomaga, kot najbolje zna," je v oddaji Odmevi na TV Slovenija povedal premier Robert Golob. "Moram reči, tega ne bom skrival, da sem prav ponosen, da sem Slovenec. V teh dneh pa res," je dodal.

"Ljudi, ki so izgubili vse, je res veliko. Za njih moramo sistemsko poskrbeti. Včerajšnji zakon je poskrbel za predplačilo občinam. Drugi korak bo interventni zakon, v katerem bomo imeli tudi ukrepe, ki bodo namenjeni ljudem," je dejal Golob, ki od vseh podjetij, ki poslujejo z visokimi dobički, pričakuje, da bodo velik del tega namenila solidarnosti.

"To je priložnost, da ljudem, ki so bili prizadeti, pokažemo, da niso sami"

V zvezi s ponedeljkovim dnevom solidarnosti, ki bo dela prost dan, je poudaril: "Pred nami so štirje dnevi, v katerih lahko vsak od nas izkaže svojo solidarnost. Ponedeljek je eden od njih. Simbolično smo ga poimenovali dan solidarnosti. To je priložnost, da ljudem, ki so bili prizadeti, pokažemo, da niso sami."

Na kritike, zakaj raje solidarnosti namesto s prostim dnevom ne izkažemo z dodatnim delovnim dnem, pa je odgovoril: "V zadnjih dneh sem bil na terenu. Videl sem stisko ljudi in vem, da ljudje v tem trenutku najbolj potrebujejo človeškost, toplo besedo, stisk roke. Prvi delovni dan za solidarnost pa bomo morda imeli že v roku enega meseca."

