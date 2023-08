Čudež v Lučah: teliček Gomzi je na varnem

Po skoraj tednu dni so pripadniki Slovenske vojske in civilne zaščite izpod ruševin rešili dvomesečnega telička Gomzija. Reševanje je bilo izjemno zahtevno, zdaj čakajo helikopter, ki bo telička odpeljal v nadaljnjo oskrbo.

Teliček Gomzi se je ujet v blatu in ruševinah teden dni boril za življenje, zadnjo hrano je dobil prejšnji četrtek. "Kliče svoje ljudi in mamo in še ni obupal," so v sredo zapisali v Društvu Pasja nota in pozvali na pomoč.

Pripadniki Slovenske vojske in civilne zaščite so s pomočjo bagra telička danes izkopali, zdaj pa čakajo helikopter, ki bo Gomzija odpeljal na kliniko za živali, saj potrebuje nadaljnjo oskrbo.

#ZgodbesTerena Pripadniki @Slovenskavojska so skupaj z @URS_ZR na območju Savinjske doline rešili ujetega telička, ki je bil zakopan v blatu in ruševinah ter čudežno preživel #poplave23 . Proces reševanja je bil izjemno zahteven. #vSlogiJeMoč pic.twitter.com/7jd5icYMfa — Slovenska vojska (@Slovenskavojska) August 10, 2023

Kot kaže, sta pri reševanju telička posredovala tudi predsednik vlade Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber.