"Montažni most, adijo!"

Na regionalni cesti med Kamnikom in Stahovico danes poteka odstranitev montažnega mostu, ki je od septembra 2023 zagotavljal ključno povezavo med levim in desnim bregom Kamniške Bistrice, na Facebooku poroča Info.pot.

Most so postavili kot začasno rešitev, potem ko je bila stalna prometna povezava poškodovana oziroma onemogočena. V minulih mesecih je odigral pomembno vlogo pri ohranjanju dostopnosti in pretočnosti prometa v tem delu regije, zdaj pa se poslavlja, saj se razmere vračajo v ustaljene tirnice.

Dela potekajo pod nadzorom pristojnih služb, promet na tem odseku pa je med odstranitvijo mostu delno oviran. Voznikom svetujejo, naj bodo strpni in upoštevajo prometno signalizacijo.

Kakšen je nov most, si lahko ogledate na spodnji povezavi: