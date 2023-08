Dramatična akcija: Obupana mama ustavila policijo. Njen otrok je spil nevarno tekočino.

Predvčerajšnjim je na Mozirskem obupana občanka ustavila pomočnika načelnika Policijske postaje Mozirje in povedala, da potrebuje nujen prevoz manj kot dveletnega otroka v celjsko bolnišnico, saj je med igro popil nevarno tekočino in je potreboval takojšnjo pomoč, je sporočila policija.

Policist se je takoj odzval in občanko z dojenčkom in dečkom, ki je potreboval pomoč, ter njihovo sorodnico, naložil v vozilo. Na srečo je bil policist, ko ga je občanka ustavila, na službeni dolžnosti s terenskim vozilom, da so do Celja lahko prišli po krajši poti – po cesti čez Sotensko, ki je še zaprta za promet in tudi za intervencijska vozila izjemno težko prevozna.

"Bistveno je bilo, da otrok med vožnjo ni zaspal"

"Otrokova mamica in sorodnica sta bili ves čas vožnje na zvezi z zdravnikom, ki jim je dajal navodila. Bistveno je bilo, da otrok med vožnjo ni zaspal, zato so se trudili in ga ves čas animirali, med drugim tudi s policijsko sireno in lučkami. Na srečo so v Celje prišli pravočasno. Prijazno zdravstveno osebje, ki jih je čakalo pri vhodu na urgenco, je dečku nudilo takojšnjo pomoč," so še zapisali na policiji in dodali:

"Mali radovedni nadobudnež lepo okreva. Glede na svojo mladost se dogodka najbrž ne bo spomnil, ga bodo pa s pripovedovanji o nujni vožnji s poplavljenega domačega okolja najbrž večkrat spomnili domači. Na Policijski postaji v Mozirju pa bomo njegovega obiska kadarkoli veseli. To so zgodbe, ki v teh težkih trenutkih lepšajo naš policijski vsakdan."