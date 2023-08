Združeni v pomoči prizadetim v pretresljivih posledicah poplavljene Slovenije

Oglasno sporočilo

Pretresljive podobe posledic zgodovinskih poplav se vrstijo skoraj iz vseh delov države. Srce parajoči prizori so tudi tokrat dokazali, da so solidarnost, dobrodelnost in prostovoljstvo globoko zakoreninjeni v slovenski družbi. Združujejo se posamezniki in podjetja, ki jih tokratna ujma ni prizadela in nesebično pomagajo po svojih najboljših močeh. V hitrem odzivu in aktivni pomoči sta se združila tudi spletni trgovec Mimovrste in Zveza prijateljev mladine Moste-Polje, ki sta svojo prvo donacijo že predali prizadetim.

Namenska donacija nujnih materialnih dobrin

Prvo donacijo več kot 250 izdelkov, ki je vključevala najnujnejše materiale dobrine, od hrane, higienskih pripomočkov do čistil in oblačil, so v soboto, v času uničujočih poplav, pripravili prostovoljci spletnega trgovca Mimovrste in jih še isti dan dostavili Civilni zaščiti in prostovoljnemu gasilskemu društvu Komenda, ki sta donacijo ustrezno razdelila med prizadetimi posamezniki in družinami.

Z namenskimi materialnimi donacijami se bo spletni trgovec odzival tudi v naslednjih dnevih in tednih, donacije materialnih dobrin pa bodo potekale v skladu s potrebami prizadetih.

Podjetje, ki deluje v skladu s svojimi vrednotami

Podjetje Mimovrste deluje v skladu z vrednotami dobrodelnosti in solidarnosti, k takšnemu ravnanju pa spodbuja tudi svoje zaposlene. V danih okoliščinah jih podpira pri aktivnem prostovoljnem vključevanju pri sanaciji, čiščenju in splošni pomoči prizadetim v skladu s svojimi zmožnostmi. Dan izrednega dopusta je tako na voljo vsem zaposlenim, ki bodo solidarno pomagali družini, sodelavcem, prijateljem in drugim, ki so jih prizadele posledice poplav.

Vsem zaposlenim, ki so utrpeli škodo, bo podjetje zagotovilo tudi individualno podporo. Prvi v seriji ukrepov so bila namenska sredstva, za nakup čistil za sanacijo objektov.

V prvih dneh v Mimovrste beležijo neverjeten odziv zaposlenih, ki po vsej Sloveniji nudijo svojo pomoč. Delodajalec je zaposlene, ki so se odpravili na teren, dodatno opremil z darilnimi boni v višini 15 evrov. Te prostovoljci iz podjetja Mimovrste predajo prizadeti družini ali posamezniku na licu mesta.

Zaradi pobude zaposlenih in vpogleda na razmere na terenu iz prve roke so v podjetju začeli z zbiranjem starih brisač, rjuh, majic in ostalega blaga, ki bo namenjen čiščenju.

Nakup nujnih izdelkov z brezplačno dostavo

Pri Mimovrste so identificirali izdelke, ki bi jih prizadeti v uničujočih poplavah nujno potrebovali, se povezali z dobavitelji v želji, da zagotovijo ugodne ponudbe artiklov, razpoložljivost izdelkov in ponudbo dodatno razširijo z artikli, ki se v danih okoliščinah nujno potrebujejo. Brezplačna dostava za artikle na zalogi za sanacijo naravne katastrofe bo veljala vse do preklica.

Na tem seznamu so generatorji elektrike, potopne črpalke, visokotlačni čistilci, čistilniki, kompresorji, baterije, grelni ventilatorji, razvlažilniki zraka, pralni in sušilni stroji, zamrzovalniki, vrči za filtriranje vode, trajna živila, hrana za hišne ljubljenčke, seti prve pomoči, lestve, zaščitna oprema, čistila, higienski pripomočki in podobno. Omenjen nabor izdelkov je na voljo v spletni trgovini z brezplačno dostavo, ki jo omogoča Mimovrste.

Centralno skladišče spletnega trgovca v Komendi ni bilo med prizadetimi, zato fizični trgovini in celotna logistika trgovca delujejo nemoteno in neokrnjeno.

Dobrodelnost podjetja za pomoč prizadetim v poplavah predvidena vsaj do izteka leta V podjetju Mimovrste se po vpogledu v razsežnost škode, nastale v naravni katastrofi, zavedajo, da bo pomoč nujna daljše časovno obdobje. Solidarnostni in dobrodelni plan trenutno vključuje akcijske načrte, ki se bodo izvajali glede na potrebe vsaj do izteka leta. Predvidevajo, da se bodo pokazale potrebe po materialnih donacijah šolskih potrebščin, kurjave, večje zaloge suhe hrane in podobno. Z mislijo na ublažitev posledic prizadetim bodo s svojimi aktivnostmi sodelovali vse, dokler bo treba. Iz srca hvala vsem, ki pomagate po svojih najboljših močeh! Skupaj v vsem! Foto: Mimovrste

