Napolnite Stožice še v prvi ligi in pomagajte žrtvam poplav

Timi Max Elšnik odhaja v tujino? Matevž Vidovšek? Sporno razveljavljen gol Olimpije proti Galatasarayu je Uefa naknadno priznala? Vse to se nam je pletlo po glavi, ko je NK Olimpija poslal vabilo na petkovo izredno novinarsko konferenco. A slutili smo, da so nas malo potegnili za nos, da so z besedo izredna poskušali le privabiti večje število novinarjev. Je šlo pa za dober namen. Izkupiček od prodaje vstopnic za tekmi z Domžalami in Celjem bo šel za pomoč prizadetim v poplavah.

"Oni imajo razlog, da so žalostni, mi ne"

Tekma z Galatasarayem je bila razprodana. Navijači, lahko to storite tudi v prvi ligi? Foto: Vid Ponikvar "Zame in za celotno upravo kluba je to najpomembnejša novinarska konferenca do zdaj. Pred nekaj dnevi sem v intervjuju dejal, da je Ljubljana naš dom. Bili smo žalostni, ko smo izgubili tekmo z Galatasarayem. Predsednik Adam Delius mi je rekel: Mi smo žalostni zaradi izgubljene tekme, a nekaj kilometrov stran so ljudje žalostni in ne vedo, kako naprej. Oni imajo razlog, da so žalostni, mi ne. In zato sem sklical novinarsko konferenco, da pozovem vse navijače, vse, ki želijo po tej katastrofi pomagati ljudem. Celoten prihodek od tekme z Domžalami bo šel za žrtve poplav. Enako velja za tekmo s Celjem, ki sledi zatem. Vem, da je kdo mislil, da bo kaj povezano s strukturo kluba, kar se je pogosto dogajalo v preteklosti, a dokler sem jaz tu, tega ne bo več. Kar se zdaj dogaja po državi, je veliko bolj pomembno," je v zelo čustvenem nagovoru novinarjev povedal direktor Olimpije Igor Barišić. "Pozivam vse navijače, da še enkrat napolnimo Stožice, da to zmoremo tudi v slovenski ligi. In da pomagamo ljudem, ki so izgubili streho nad glavo. Napolnimo stadion in pokažimo, da smo pravi ljudje, da smo pravi prijatelji."

Navijaška skupina Green Dragons je že dan prej naznanila, da bo imela tekma z Domžalami dobrodelni namen, da bo celoten izkupiček od prodaje vstopnic namenjen prizadetim v poplavah. "Povej naprej, pokažimo veliko zeleno srce!" Vstopnice za tribuno sever, kjer je navijaška skupina Green Dragons, bodo zato tokrat stale deset evrov.

Tekma z Domžalami se v Stožicah začne v soboto ob 17.30. Ljubljančani imajo po uvodnih dveh krogih 33. slovenskega prvenstva tri točke, sosedi iz Domžal pa štiri. Tekma s Celjem, ki ga vodi Albert Riera, bo konec avgusta.

"Naredili smo velik korak naprej"

Foto: Vid Ponikvar "Zelo smo zadovoljni. Naredili smo velik korak naprej," je Barišić na kratko komentiral evropske rezultate ekipe. In zato Timi Max Elšnik in Matevž Vidovšek vsaj do januarja ostajata v Ljubljani. "O prodaji igralcev nočemo niti govoriti. Kar zadeva denar, ga Olimpija od prodaje igralcev ne potrebuje. Za nikogar nismo dobili uradne ponudbe. Imamo takšno ekipo, ki si želi ostati. Županu in vsem sem obljubil, da bomo naredili korak naprej v Evropi. Tudi dvoboj z Galatasarayem še ni odločen. Ne morem prodajati igralcev in obenem obljubljati, da lahko nekaj dosežemo v Evropi. Do zimskega prestopnega roka tako ne bi smel nihče oditi." Lahko pa do konca avgusta v klub še pride okrepitev ali dva, je še dejal Barišić.