Turki osvojili Stožice, na severu Evrope odmeva nova senzacija

Spektakularni dvoboj v Stožicah spremljajo tudi slovenska predsednika Nataša Pirc Musar, prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin in predsednik NZS Radenko Mijatović. Poleg njih sta predsednik Olimpije Adam Delius in direktor Igor Barišić.

Spektakularni dvoboj v Stožicah spremljajo tudi slovenska predsednika Nataša Pirc Musar, prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin in predsednik NZS Radenko Mijatović. Poleg njih sta predsednik Olimpije Adam Delius in direktor Igor Barišić. Foto: Vid Ponikvar

Slovenski prvak Olimpija je v prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov v razprodanih Stožicah izgubil proti turškemu velikanu Galatasarayju (0:3). Graški Sturm je z dvema Slovencema visoko izgubil v Eindhovnu (1:4), med strelce se je vpisal Jon Gorenc Stanković, prvak Ferskih otokov KI Klaksvik je spisal novo senzacijo in doma premagal tudi norveški Molde (2:1). Srečanje med Aekom in zagrebškim Dinamom v Atenah je po tem, ko je v navijaških spopadih ugasnilo življenje privrženca grškega prvaka, prestavljeno na 19. avgust.

V Stožicah je gostoval turški prvak, katerega vrednost ekipe znaša prek 220 milijonov evrov. Turke je v gosteh bodrilo dobrih tisoč navijačev, ki so bili glasni, a ne toliko, kot domače občinstvo. Prejšnji teden so Ljubljančani z zgodovinsko zmago nad Ludogorcem spravili privržence v delirij, zdaj so želeli prekrižati načrte še Galatasarayju.

Foto: Vid Ponikvar Navijači obeh klubov so se spomnili žrtev nedavnih poplav, ki so razdejale večji del Slovenije. Tako so privrženci navijaške skupine Green Dragons izobesili transparent z napisom ''Za dežjem vedno posije sonce, drži se zelena Slovenija,'' navijači Galatasarayja pa so na ogradi pred svojim sektorjem obesili napis ''We stand with U Slovenija'', pokazali srce in izrazili podporo vsem, ki jih je prizadela naravna katastrofi ogromnih razsežnosti.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Vid Ponikvar in Matic Klanšek Velej/Sportida:

1 / 53 2 / 53 3 / 53 4 / 53 5 / 53 6 / 53 7 / 53 8 / 53 9 / 53 10 / 53 11 / 53 12 / 53 13 / 53 14 / 53 15 / 53 16 / 53 17 / 53 18 / 53 19 / 53 20 / 53 21 / 53 22 / 53 23 / 53 24 / 53 25 / 53 26 / 53 27 / 53 28 / 53 29 / 53 30 / 53 31 / 53 32 / 53 33 / 53 34 / 53 35 / 53 36 / 53 37 / 53 38 / 53 39 / 53 40 / 53 41 / 53 42 / 53 43 / 53 44 / 53 45 / 53 46 / 53 47 / 53 48 / 53 49 / 53 50 / 53 51 / 53 52 / 53 53 / 53

Gostje so takoj nakazali, po kaj so prišli v Ljubljano. Njihov trener Okan Buruk je pred srečanjem dal vedeti, kako prihajajo po zmago. V uvodnih minutah so dvakrat nevarno prodrli po desni strani, a je obramba zmajev le preprečila najhuje. Nato pa je Olimpija pokazala zobe, v 8. minuti je Izraelec Saar Fedida, ki je zaigral od prve minute namesto kaznovanega Agustina Doffa, ogrel rokavice vratarja turškega velikana.

Prvi strel v okvir vrat gostov je navdušil navijače, a je že v naslednji minuti sledilo razočaranje. Galatasaray je po imenitni akciji izigral levi del ljubljanske obrambe, David Sualehe je izpadel iz igre, Baris Alper Yilmaz je podal Bardakcu Abdülkerimu, ki je z natančnim strelom v desni kot Vidovškovih vrat popeljal goste v vodstvo.

Dvoboj poteka v razprodanih Stožicah. Foto: Vid Ponikvar

Domače občinstvo je hitro prebolelo šok, izbranci Joaa Henriquesa so na krilih bučne podpore pogumno krenili po izenačenje. V 14. minuti bi lahko Sualehe izenačil, znašel se je sam pred vratarjem, a je bil izkušen vratar Fernando Muslera na mestu.

V 20. minuti pa je sledila eksplozija navdušenja, saj je sam krenil proti golu Admir Bristrić, nato prevaral Muslero in zatresel mrežo! Vsesplošno navdušenje, navijači so proslavljali 1:1, žal ni trajalo dolgo. Veselje je trajalo kaj kratko, saj je švedski sodnik Andreas Ekberg zaradi predhodnega prekrška Bristrića v napadu razveljavil zadetek.

David Sualehe je zapravil lepo priložnost za izenačenje. Foto: Vid Ponikvar

Tako je Galatasaray ohranil prednost z 1:0, a so kmalu sledile kritične minute za Olimpijo, v katerih je znova dišalo po zadetku gostov. Matevž Vidovšek je reševal zmaje, dvakrat izjemno posredoval, Cedric Bakambu pa je zgrešil z ugodnega položaja. V zaključku prvega polčasa je bila Olimpija nevarnejša, švedski delivec pravice si z nekaterimi potezami ni pridobil simpatij občinstva, Galatasaray, ki je v napadu pokazal zavidljivo znanje in dal vedeti, da lahko ob takšni individualni kakovosti igralcev kaznuje skoraj vsako napako, pa je do konca prvega dela zadržal prednost.

Foto: Vid Ponikvar

Trener Olimpije Joao Henriques je na začetku drugega polčasa opravil eno menjavo. Namesto Izraelca Fedide je v igro vstopil Srb Nemanja Motika. S tribun ga je v družbi svaka Milenka Ačimovića spremljal nekdanji zvezdnik srbskega nogometa Dejan Stanković. Zmaji so skušali izenačiti rezultat, a se je zgodilo obratno. Gostje so po silovitem protinapadu pritisnila na vrata Ljubljančanov, Vidovšek je ubranil strel Yilmaza, a se je žoga odbila do Driesa Mertensa, izkušeni belgijski napadalec pa ni okleval in z natančnim strelom po tleh zatresel mrežo slovenskih vratov.

Turški privrženci so si dali duška, Olimpija se je znašla v težavah, Galatasaray, ki je iz minute v minuto bolj dokazoval, kako zahteven tekmec je za zeleno-bele, pa si je priigral še nekaj priložnosti. Vidovšek je imel ogromno dela, na drugi strani se je priložnost ponudila Ivanu Posavcu, a je žogo poslal visoko čez vrata.

Šved razveljavil tudi zadetek gostov. In to kar dvakrat.

V 57. minuti je Galatasaray povedel že s 3:0. Ob nezbrani ljubljanski obrambo se je pred vrata Olimpije prikradel Abdulkerim Bardakci in z glavo premagal Vidovška. Na semaforju je že zasvetil rezultat 3:0, a so VAR sodniki posumili na nedovoljen položaj strelca. Glavni sodnik si je ogledal posnetek in osrečil ljubljansko občinstvo. Zadetek je bil razveljavljen. Podobno, le brez posredovanja VAR, se je godilo Victorju Nelssonu v 63. minuti. Danec je zadel v polno, a se je nahajal v nedovoljenem položaju.

Foto: Vid Ponikvar

Ljubljančani so se na vse pretege trudili, da bi znižali zaostanek, a se je obramba Turkov izkazala za prehud zalogah. Svit Sešlar je poizkušal z nevarnim strelom z razdalje, nekajkrat je bilo vroče tudi pred vrati Olimpije, v 75. minuti pa so navijači istanbulskega velikana z velikim aplavzom pozdravili prihod v igro Maura Icardija, argentinskega zvezdnika in svetovnega prvaka. O tem, kako močen je kader turških prvakov, priča tudi podatek, da bi lahko na povratni tekmi zaigrala Italijan Nicolo Zaniolo in napadalec iz Slonokoščene obale Wilfried Zaha.

Vidovšek premagan še enkrat, aplavz navijačev Olimpije

Gostje so na začetku sodnikovega podaljška poskrbeli za prepričljivo zmago, po kateri lahko Olimpijo popelje do napredovanja le še čudež v Istanbulu. Rezervist Halil Dervisoglu je v igro vstopil v 86. minuti, nedolgo za tem pa s strelom z glavo popeljal rumeno-rdeče do vodstva s 3:0. S tem pa nevarnosti pred vrati Vidovška še ni bilo konec. Turki so še nekajkrat ogrozili vrata, na koncu je ostalo pri prepričljivi zmagi s tremi zadetki razlike.

Foto: Vid Ponikvar

Domači nogometaši so izgubili prvič v Evropi v tej sezoni, po dvoboju pa prejeli glasen aplavz polnih tribun, ki jih bo zagotovo podal spobudo pred zahtevnim povratnim srečanjem v Istanbulu. Pred tem čaka zmaje še prvenstveno srečanje proti "Kosićevim" Domžalam.

Groza v Atenah, kjer je ugasnilo življenje navijača Aeka

Nekdanji trener Olimpije Igor Bišćan zaradi tragičnih dogodkov v Atenah, ki so jih zakuhali navijači zagrebškega Dinama, danes ne bo mogel voditi srečanja. Foto: Guliverimage Danes bi moral biti odigran dvoboj v Atenah med grškim (AEK) in hrvaškim prvakom (Dinamo Zagreb), a je zaradi tragičnega dogodka, smrti 29-letnega navijača atenskega kluba, ki je izgubil življenje v navijaških obračunavanjih z gostujočimi privrženci, prestavljen.

Pred stadionom Nea Filadelfia v Atenah so v spomin pokojnega navijača, ki je bil zaboden do smrti, prižgali sveče in razvili transparent. Policija je po silovitem obračunavanju v noči na torek aretirala 98 navijačev, ki jih čaka zaslišanje pri tožilcu.

Mesto v bližini stadiona v Atenah, kjer so do smrti zabodli navijača Aeka. Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage Hrvati so pripotovali v Atene v velikem številu, prišlo jih je več kot sto, čeprav na tej tekmi velja prepoved gostujočih navijačev. Podoben odlok velja tudi za četrtkov dvoboj kvalifikacij za konferenčno ligo v Splitu med Hajdukom in solunskim Paokom. Član Aeka je sicer tudi mladi slovenski branilec Žiga Laci, a ni prijavljen za nastop v Evropi.

Prestavljena tekma v Atenah se bo odigrala 19. avgusta, dvoboj v Zagrebu, ki bi prvotno moral biti povratni, pa bo odigran v prvotnem terminu 15. avgusta.

Klubska zastava grškega prvaka je danes v znak žalovanja spuščena na pol droga. Foto: Guliverimage

Zadetek Gorenca Stankovića, Ferci so jo zagodli še Norvežanom

Slovenski dvojec v vrstah Sturma. Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat, ki se je v soboto izkazal s prekrasnim zadetkom proti Lasku, je ostal praznih rok na gostovanju pri nizozemskem velikanu PSV Eindhovnu. Avstrijski podprvak in pokalni zmagovalec je izgubil z 1:4, častni gol za slovenske severne sosede pa je dosegel prav nekdanji nogometaš Domžal.

Evrogol Tomija Horvata na sobotni tekmi proti Lasku (2:0):

🚀 Tomi Horvat, bu sezonki ilk golünü muazzam bir şekilde attı!



40' Sturm Graz 1-0 LASK pic.twitter.com/ttaZMuXxk0 — Avusturya Futbolu | 🇦🇹🇹🇷 (@AvusturyaFutbol) August 5, 2023

Na stadionu Torsvollur v Torshavnu, ki sprejme 6.500 gledalcev, je prvak Ferskih otokov presenetil tudi prvaka Norveške. KI Klaksvik je največja senzacija te evropske sezone, izločil je že prvaka Madžarske in Švedske, v play-offu kvalifikacij za ligo prvakov pa se bo. če bo odpravil še ekipo Moldeja, nameril na boljšega iz obračuna Olimpija/Galatasaray. Ferci so si podobno kot Olimpija prvič zagotovili dolgo evropsko jesen, ki pa jo lahko še olepšajo celo z ligo prvakov.

Braga je na znamenitem stadionu Municipal, zarezanem v skalno gmoto, visoko s 3:0 odpravila srbskega podprvaka TSC iz Bačke Topole. Zadnji si je že zagotovil dolgo evropsko jesen, najmanj udeležbo v skupinskem delu konferenčne lige, njegove barve pa brani tudi Hrvat Josip Ćalušić, član šampionske zasedbe Celja iz leta 2020.

Andraž Šporar je v izjemni strelski formi. Bo pretental tudi obrambo francoskega velikana Marseilla? Foto: Guliverimage

"Slovenski" Panathinaikos proti nekdanjemu evropskemu prvaku

V sredo bodo dejavni štirje slovenski legionarji. Andraž Šporar, ki je evropsko sezono odprl izjemno, saj se je proti Dnipru-1 med strelce vpisal kar trikrat, Benjamin Verbič in Adam Gnezda Čerin, ki je imel v zadnjem času zdravstvene težave, se bodo v derbiju tretjega kroga kvalifikacij v Atenah udarili s francoskim velikanom iz Marseilla, slovaški prvak Slovan Bratislava pa si bo skušal tudi s pomočjo slovenskega branilca Kenana Bajrića priigrati čim boljšo popotnico za povratno srečanje proti Maccabiju iz Tel Aviva.

Kvalifikacije za ligo prvakov, 3. krog (prve tekme):

Torek, 8. avgust:

Sreda, 9. avgust:

Pari zadnjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov:



Slovan Bratislava/Maccabi Haifa - Young Boys Bern

Royal Antwerp - AEK Atene/Dinamo Zagreb

Rakow Czestochowa/Aris Limassol - Köbenhavn/Sparta Praga

KI Klaksvik/Molde - Olimpija Ljubljana/Galatasaray

Rangers/Servette - PSV Eindhoven/Sturm Gradec

Braga/Bačka Topola - Panathinaikos/Marseille