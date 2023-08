Prelepo. Dončić, Dragić in ekipa jutri tudi na spektaklu Olimpije.

Lepo je videti, ko srca slovenskih športnikov bijejo skupaj in bodrijo drug drugega. V zadnjem obdobju se je spletla tesna vez med nogometaši Olimpije in slovenskimi košarkarskimi reprezentanti. Luka Dončić in ekipa so tako prejšnji teden v živo stiskali pesti za zmaje na zgodovinski tekmi proti Ludogorcu (2:1). Prinesli so jim srečo. Jim jo bodo tudi jutri, ko čaka nogometaše Olimpije še težji zalogaj, obračun proti turškemu velikanu Galatasarayu?

Ljubljana obožuje športne spektakle. Vrsto let je hrepenela po njih, v torek pa jih bo še preveč, saj bodo ljubitelji košarke in nogometa lahko prišli na svoj račun skoraj ob istem času. In zelo blizu drug drugega. Najprej se bodo izbranci Aleksandra Sekulića v polni dvorani Stožice, kjer pričakujejo več kot deset tisoč gledalcev, v prijateljski tekmi pomerili s Črno goro. Spektakel, na katerem bo večina oči uperjenih v kapetana, prvega zvezdnika Slovenije Luko Dončića, se bo začel ob 18. uri.

Člani slovenske košarkarske reprezentance so v živo spremljali infarkten dvoboj med Olimpijo in Ludogorcem, po katerem so si zmaji zagotovili dolgo evropsko jesen. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Le tri ure pozneje pa se bo nekaj sto metrov proč od dvorane, na največjem nogometnem objektu v Sloveniji, začel še nogometni šov. Ljubljana tako velikemu, s tako pomembnim vložkom, ko je govora o klubskih nogometnih tekmovanjih, še ni bila priča, saj se bo Olimpija potegovala za nastop v play-offu kvalifikacij za ligo prvakov! K zmajem prihajajo v goste turški velikani, prvak Galatasaray, ki ima v svojih vrstah ogromno zvezdnikov, celotna vrednost ekipe pa presega 220 milijonov evrov. Domači nogometaši bodo podobno kot prejšnji teden, ko je po infarktni končnici v Stožicah padel Ludogorec (2:1), računali na bučno podporo občinstva. Na tribunah pa ne bodo manjkala znana športna imena.

Ob devetih? Potem bi pa šlo!

Zoran Dragić je tudi klubsko navezan na zeleno barvo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Ko smo pred današnjim treningom vprašali Zorana Dragića, ali bodo slovenski košarkarji podobno kot prejšnji torek prišli bodrit nogometaše Olimpije tudi proti Galatasarayu, je 34-letni košarkar, osredotočen na torkovo tekmo s Črnogorci, sprva odgovoril: ''Saj ne vem, kdaj se začne tekma. Ob osmih?'' je vprašal. Ko je izvedel, da se bo nogometna tekma med Olimpijo in Galatasarayem začela ob 21. uri, torej tri ure po začetku košarkarskega dvoboja s Črno goro, je na njegovem obrazu zažarel nasmeh.

''Ob devetih? Aaaaa, potem bi pa šlo. Seveda bi šlo!'' ni skrival navdušenja 34-letni Ljubljančan, a nato z nekoliko bolj resnim tonom, v katerem so se prepoznali drobci samokritike, dodal: ''Najprej moramo opraviti test, dobro zaigrati proti Črni gori in pokazati, za kaj treniramo. Da se ne ponovi zgodba s tekme v Grčiji. No, potem pa seveda z veseljem pridemo na nogometno tekmo,'' je mlajši od bratov Dragić nakazal, kako bodo nogometaši Olimpije na stadionu v Stožicah znova uživali podporo bodočih udeležencev svetovnega prvenstva v košarki.

"Bili smo tudi na zadnji tekmi Olimpije. Bila je zelo zanimiva, vesel sem bil, da je Olimpija napredovala in si zagotovila Evropo,'' je presrečen, da bo Ljubljana spremljala evropske tekme najmanj do začetka zime, saj si je v najslabšem primeru zagotovila že udeležbo v skupinskem delu konferenčne lige. Vse po zaslugi dramatične zmage nad bolgarskim serijskim prvakom Ludogorcem.

Kapetan Timi Max Elšnik je prejšnji teden dosegel oba zadetka za Olimpijo proti Ludogorcu. Bo strelsko uspešen tudi v torek proti turškemu velikanu? Foto: Vid Ponikvar/Sportida

''Upam, da bo Olimpija premagala Galatasaray. Če mene vprašate, so možnosti 50:50,'' se ne more znebiti občutka, da bi lahko zeleno-beli presenetili tudi turškega prvaka.

Dragić je še vedno igralec Olimpije

Zoran Dragić je pogodbeno še vedno vezan na Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar Dragić je še posebej vezan na zeleno-belo barvo, saj je košarkar Cedevite Olimpije. Čeprav je njegova klubska usoda pred začetkom nove sezone še nejasna, je dal diplomatsko vedeti, da je še vedno zmaj. "Z vodstvom Cedevite Olimpije smo se pogovarjali na začetku sezone. Še vedno imam pogodbo, sem igralec Olimpije. Za druge stvari pa bomo še videli, le to lahko povem ta trenutek. A trenuno ne razmišljam toliko o klubu, ker se osredotočam na reprezentanco," je dejal pred ponedeljkovim treningom.

Pred leti je bil na Olimpijo zelo navezan tudi Luka Dončić, ki zelo rad spremlja nogometne obračune in pogosto s pohvalami zasipava nogometaše Reala, med njimi tudi soseda in soimenjaka Luko Modrića. V torek, če se dvoboj med Slovenijo in Črno goro ne bi z večjim številom podaljškov zavlekel do poznih večernih ur, bo znova navijal za Timija Maxa Elšnika, Matevža Vidovška, Svita Sešlarja in ekipo.

Luka Dončić rad spremlja nogometne tekme. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

In tudi trenerja Joaa Henriquesa, sicer velikega ljubitelja košarke, kar je izpostavil tudi v Sportalovem sobotnem intervjuju. Ni kaj, obeta se atraktivni torek, v katerem čaka košarkarje dvojna vloga. In sanjski scenarij Dragića? Da zmagi ostaneta doma. Tako proti Črni gori kot tudi Galatasarayu.