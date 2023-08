Američani poročajo, da si je Vlatko Čančar strgal križne kolenske vezi

Slovenska košarkarska reprezentanca se pripravlja na nastop na svetovnem prvenstvu. Ta teden je dvakrat izgubila z Grčijo, tako v Ljubljani kot tudi Atenah, še bolj kot poraz pa peče poškodba, ki jo je v zaključku srečanja staknil Vlatko Čančar. Koprčana, aktualnega prvaka lige NBA, kjer je bil najboljši z Denver Nuggets, med pripravami na svetovno prvenstvo podrobno spremljajo tudi v Koloradu. Iz tabora slovenske košarkarske reprezentance še niso sporočili, kako huda je poškodba 26-letnega Primorca, so pa njegovo zdravstveno stanje razkrili Američani.

#Nuggets forward Vlatko Cancar suffered a torn ACL in his left knee playing for Slovenia yesterday, source told @denverpost. There’s no timetable for surgery as of yet.