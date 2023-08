Selektor pretresen: Poškodba Čančarja ni videti dobro

Selektor Aleksander Sekulić je resno zaskrbljen. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Slovenska košarkarska reprezentanca je v Atenah doživela hud šok. Tri minute in pol pred koncem druge prijateljske tekme z Grčijo se je poškodoval eden glavnih igralcev, prvak lige NBA Vlatko Čančar. Po besedah selektorja Aleksandra Sekulića stanje njegovega levega kolena ni videti dobro. "To je veliko razočaranje, a gledati moramo naprej, kar zagotovo ne bo lahko, in razmišljati o nadaljevanju priprav in svetovnem prvenstvu," je vidno pretresen razlagal selektor Sekulić. "Pred nami so še tri zahtevne tekme pred odhodom na Japonsko.. Tam bomo imeli precej časa za trening, ampak zdaj nas predvsem skrbi ta poškodba."

Tri minute in pol do konca tekme je Vlatko Čančar je ob pristanku po zabijanju nerodno pristal in ob bolečinah v kolenu mu je z igrišča pomagala zdravniška služba. Za kako resno poškodbo gre bodo pokazali zdravniški pregledi, ki jih bo Čančar opravil v Sloveniji.#mojtim pic.twitter.com/WqWHXuDIKA — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) August 4, 2023

Vlatko Čančar Foto: Vid Ponikvar/Sportida Član Denver Nuggets je v zaključku tekme po sicer atraktivnem zabijanju nerodno pristal na levi novi in obležal na parketu. V hudih bolečinah ga je zapustil na rokah slovenske zdravniške službe. Predstavnik za stike z javnostmi pri KZS Grega Brezovec je za STA dodal, da bo Čančarjevo stanje znano jutri ali v nedeljo, ko bo v Sloveniji opravil natančne zdravniške preglede.

Selektor Sekulić je o tekmi povedal, da njegovi izbranci tokrat niso bili strelsko razpoloženi. "Nenatančnost v napadu nam je vzela samozavest in energijo v obrambi. Sicer smo našli pot nazaj, vendar so se padci v igri ponovili. Težko je pričakovati vrhunsko strelsko formo v tej fazi priprav. Malo slabši napad nas je spravil tudi v to, da smo nasprotniku dovolili preveč lahkih košev iz protinapadov. Graditi moramo naprej s tem, kar imamo."