Slovenski košarkar jasen: To ne bi bilo dobro

Slovenske košarkarje danes v Atenah (ob 18. uri) čaka še drugo pripravljalno srečanje z Grčijo, ki je bila v sredo v Stožicah po izenačenem boju na koncu boljša z 78:71. Po počitku, ki mu ga je na tekmi s Kitajsko ponudil selektor Aleksander Sekulić, je prvič v pripravljalnem obdobju zaigral tudi Aleksej Nikolić, ki je pripravljen na novo poletje, in če ne bo večjih presenečenj, tudi novo veliko tekmovanje v slovenskem dresu.

"Počutim se odlično. Tekmo s Kitajsko sem res izpustil zaradi majhne poškodbe, a bolj zaradi preventive kot česa drugega. Nared sem za največje napore. Zagotovo je na mojem igralnem položaju največja konkurenca, a tu ni govora o nobenih bojih, le o zdravi konkurenci. Vsi skupaj gradimo še nekaj več, ekipa je nad vsem in vsak igralec, ki dobi priložnost, to skuša izkoristiti maksimalno, kar je povsem normalno. V ospredju pa je ves čas le dobrobit reprezentance," poudarja Nikolić, ki verjame, da bo reprezentanca v pravem trenutku v najboljši formi.

Nikolić je prepričan, da bo reprezentanca v pravem trenutku v najboljši formi. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Niti ne bi bilo dobro, da bi že zdaj kazali svoje najboljše predstave, vse skupaj je neko tempiranje, ni pa niti realno, da bi zdaj odigrali najboljše, kar znamo. Pomembno je, da vidimo, kaj delamo dobro in česa ne. Vzdušje je znova na najvišji ravni, s fanti se zdaj že res dobro poznamo, a še vedno se zgodi, da kdo koga preseneti, nikoli nam ni dolgčas (smeh, op. p.)," z nasmehom poudarja 28-letni slovenski košarkar.

Težki nasprotniki jim ustrezajo

Spregovoril je tudi o novem kapetanu Luki Dončiću. "Luka je Luka, on bo vedno isti. Bil je že prej, mislim, da mu ta vloga ne predstavlja ničesar nenavadnega, vse poteka enako kot prej, vsak opravlja svojo vlogo in vse poteka po načrtih. Luka nam dodatno vliva samozavest in zmagovalno mentaliteto. Apetiti morajo biti najvišji, gremo pa počasi, korak za korakom," na strpnost opozarja Nikolić.

Slovenija in Grčija se bosta danes pomerili še v Atenah. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovenija se bo po današnjem obračunu z Grčijo do svetovnega prvenstva na Okinavi, ki se bo začelo 25. avgusta, v torek v Stožicah pomerila s Črno goro, nato v Malagi s Španijo in Združenimi državami Amerike, za konec priprav pa že na Japonskem z domačini. "Ta ritem težkih pripravljalnih tekem nam res ustreza. Močnejši, kot so tekmeci, boljše je za nas, ker se na takšnih obračunih najbolj vidijo pomanjkljivosti. In če hočemo na prvenstvo priti najbolj pripravljeni, moramo vedeti za vsako svojo pomanjkljivost. Ekipa je že skoraj kompletna, vse se počasi sestavlja, tako da verjamemo v to, kar delamo, in smo samozavestni. Dobro treniramo, Grčija pa je pravi nasprotnik, da se pokažejo tudi vse naše slabosti, da vemo, kaj je treba popraviti," je še dodal Nikolić.

Preberite še: