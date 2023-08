Slovenski selektor tik pred odhodom v Atene prečrtal še eno ime

"Zahvalili smo se Saši Cianiju, tako da v Atene potujemo s 14 košarkarji," je po tekmi z Grčijo razodel Aleksander Sekulić, ki je skupaj s preostalim strokovnim štabom in reprezentanco le uro po koncu obračuna v Stožicah že poletel proti Atenam, kjer se bodo Slovenci v petek še v drugo pomerili z grško izbrano vrsto. Ta je Slovencem prizadejala prvi poraz v pripravah na svetovno prvenstvo, tako ena kot druga reprezentanca pa še nista razodeli in prikazali vseh svojih orožij.

"Glede na to, da nismo skupaj še dolgo časa in da smo igrali proti ekipi s trdo obrambo, lahko rečemo, da imamo talent za napad, da znamo dosegati veliko košev, a sigurno je še ogromno stvari, ki jih moramo izboljšati v obrambi. Roko na srce so tudi Grki zadeli res veliko število metov iz razdalje, predvsem Papanikolau, a ne glede na vse, bi morali mi na to boljše odreagirati in to zaustaviti. V tem pa ne vidim nobene katastrofe, temveč le to, da nismo reagirali na pravi način," je po tekmi dejal selektor Sekulić, ki se je obregnil predvsem ob 98 prejetih točk.

V Stožicah se je odvil pravi košarkarski praznik. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V drugem polčasu so gostje v razprodanih Stožicah dosegli kar 55 točk, na koncu so se ustavili pri trinajstih trojkah, prvi strelec Grčije Kostas Papanikolaou (19 točk) je bil v šestih poskusih vselej uspešen, ob tem pa so gostje v najpomembnejših trenutkih znali zaustaviti igro Slovenije. "Grki igrajo zelo fizično, ves čas na meji prekrška, vršili so veliko pritiska, a kot sem že poudaril, moramo biti mi na to pripravljeni in se navaditi na takšno igro. Na takšne stvari se ne smemo pritoževati, temveč najti način kako se zoperstaviti takšni igri," je bil jasen Sekulić.

Vrnitev Dončića in Čančarja

Oči večine navijačev v razprodanih Stožicah so bile večino časa usmerjene v novopečenega slovenskega kapetana Luko Dončića, ki je skupaj z Vlatkom Čančarjem prvič po koncu lanskega Eurobasketa oblekel dres s slovenskim grbom. Ob tem je Dončić odigral svojo prvo tekmo po 9. aprilu, ko je njegov Dallas v ligi NBA odigral svojo zadnjo tekmo sezone. Kljub dolgemu postu pa se je Dončić podpisal pod trojni dvojček – 21 točk (2/8 za 3), deset skokov in 14 asistenc, ob tem je izgubil štiri žoge, zgrešil pa je osem prostih metov v 17 poskusih, a bil najboljši posameznik srečanja.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Nikakor ne moremo pričakovati, da bodo vsi košarkarji, tudi Dončić, v tem trenutku v najboljši formi. Če kdo tako misli, potem ima povsem napačna pričakovanja. Luka je po mojem mnenju odigral eno zelo dobro tekmo, dejstvo pa je, da ni igral kar nekaj časa, prav tako pa tudi večina ostalih košarkarjev, kar se v igri zagotovo še pozna. A še enkrat poudarjam, reakcija v obrambi mora biti veliko boljša kot je bila tokrat," je še poudaril Sekulić.

"Bilo je tudi nekaj pozitivnih stvari" Prvič sta skupaj zaigrala Dončić in Jordan Morgan. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Dončić, ki je v zadnjih letih na parketu stkal posebno navezo z Mikom Tobeyjem, je tokrat prvič zaigral ob boku Jordana Morgana, ki je nekajkrat pametno unovčil odlične Dončićeve asistence. Morgan se je na koncu ustavil pri 16 točkah. "Jordan in Luka sta veliko igrala skupaj, Grki so takšno našo igro skušali razbiti oziroma omejiti to navezo, a imamo več orožij. Mislim, da to sodelovanje ni bilo slabo, je pa res, da sta prvič igrala skupaj. Bomo videli, kako bo naprej," je dejal slovenski selektor.

"Na koncu smo storili nekaj napačnih odločitev, a bilo je tudi nekaj pozitivnih stvari. Prepelič je v drugem polčasu prevzel odgovornost, zaveda se, kaj se od njega pričakuje, tudi vemo, kaj lahko Slovenija z njim pridobi. Ob tem so tako Blažič kot Nikolič in Samar dobro vršili pritisk na njihovega organizatorja igre. V drugem delu smo ekipno malce popustili, a stvari gredo v pravo smer, sigurno pa moramo biti še malce pametnejši," je še sklenil Sekulić.

Na širšem seznamu tako Jaka Blažič, Vlatko Čančar, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Luka Dončić, Zoran Dragić, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Aljaž Kunc, Jordan Morgan, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Klemen Prepelič, Žiga Samar in Mike Tobey. Kot je na torkovem druženju z novinarji dejal Sekulić, bo morda (skoraj) dokončna podoba slovenske izbrane vrste za svetovno prvenstvo znana kaj kmalu po koncu druge tekme z Grčijo v Atenah.

