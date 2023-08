Slovenci v razprodanih Stožicah na drugem velikem testu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za Slovenijo bosta danes zaigrala tudi Luka Dončić in Vlatko Čančar.

Slovensko košarkarsko reprezentanco danes čaka druga tekma v pripravah na letošnje svetovno prvenstvo. Slovenci se bodo ob 20.30 v razprodanih Stožicah pomerili z Grčijo. Na spektaklu bo manjkal prvi zvezdnik Grkov Giannis Antetokounmpo, bosta pa zato v Stožicah prvič po lanskem evropskem prvenstvu v Nemčiji dres s slovenskim grbom oblekla aktualni prvak lige NBA Vlatko Čančar in novi kapetan izbrane vrste Luka Dončić. Dogajanje v živo bomo spremljali tudi na Sportalu.

Druga pripravljalna tekma na SP 2023: Sreda, 2. avgust, Ljubljana, Stožice:

20.30 Slovenija - Grčija

Prva tekma proti Grčiji - v petek sledi še ena v Atenah - bo za Slovenijo druga v pripravljalnem obdobju. Prvo proti Kitajski je okrnjena zasedba brez glavnine nosilcev igre dobila s 75:73.

Danes bo Slovenija nastopila z vsemi najboljšimi košarkarji z izjemo Mika Tobeyja, ki se bo zaradi osebnih zadev reprezentanci pridružil 7. avgusta. Luka Dončić in Vlatko Čančar bosta imela po besedah selektorja Aleksandra Sekulića omejeno minutažo, saj sta se ekipi pridružila šele pred nekaj dnevi. "Razprodana dvorana je garancija za spektakel. Verjamem, da bodo gledalci uživali, čeprav smo šele v začetni fazi priprav in rezultat zaenkrat ni v prvem planu. Zanimivo bo videti, kako se bomo pod obročema kosali z visokimi igralci Grčije," je pred srečanjem dejal selektor Sekulić.

Slovenija se bo do svetovnega prvenstva na Okinavi, ki se bo začelo 25. avgusta, po dveh tekmah z Grčijo pomerila še s Črno goro, Španijo, Združenimi državami Amerike in Japonsko.

Na SP bo v prvem delu predtekmovanja moči merila z Venezuelo (26. 8.), Gruzijo (28. 8.) in Zelenortskimi otoki (30. 8.). V nadaljevanje tekmovanja se bosta uvrstili najboljši dve ekipi, v novonastali skupini pa se bosta pridružili najboljši reprezentanci iz skupine E, v kateri so Nemčija, Japonska, Finska in Avstralija. Od četrtfinala dalje bodo tekme potekale v Manili.

