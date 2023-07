Zabijanje Dončića, ki je dalo misliti tekmecem #video

Novopečeni kapetan slovenske košarkarske reprezentance Luka Dončić uživa v državnem dresu. Na pripravah izbrane vrste za svetovno prvenstvo je poskrbel za nevsakdanjo potezo, ki so jo ujele tudi kamere in poslale v svet dodaten dokaz o izjemni fizični pripravljenosti 24-letnega zvezdnika.

''Letos se počutim še boljše, kar mislim, da se tudi opazi. Kondicijski trener Anže Maček me je res dobro treniral, tako da si on zasluži vse pohvale," je v soboto na novinarski konferenci poudaril Luka Dončić. Novi kapetan slovenske reprezentance, ki bo letos v Aziji nastopil na svojem prvem svetovnem prvenstvu, se je izbrani vrsti pridružil v petek.

Na treningih ne skriva dobre volje, na zadnjem pa si je privoščil prav posebno zabijanje, ob katerem so se lahko ljubitelji košarke na lastne oči prepričali o visoki stopnji fizične pripravljenosti zvezdnika Dallasa. V ligi NBA ne izstopa pogosto z zabijanji, na treningu reprezentance pa se je v družbi Marka Milića, s katerim sodeluje tudi v klubu v Teksasu, in pomočnika selektorja Daliborja Damjanovića odločil za atraktivno potezo. Žogo je zabil skozi obroč, čeprav je bil s hrbtom obrnjen proti košu. Zabil je z lahkoto. Sprva mu je hotel Milić pomagati in ga še dodatno povzdigniti, a to ni bilo potrebno. Po tem, ko je Dončić lahkotno zabil žogo skozi koš, pa je sledil še dodatek. Držal se je za obroč, nato pa se dvignil, tako da je skozi obroč pokukala njegova glava. Obraz mu je prekrila mrežica. Luka je s potezo, s katero je dal misliti tekmecem, nasmejal prisotne in si prislužil aplavz.

Ljubitelji košarke ga bodo lahko prvič v pripravljalnem obdobju spremljali v živo 2. avgusta v polni dvorani Stožice proti Grčiji.