Uefa kaznovala Olimpijo, a ...

Po koncu torkove tekme v Stožicah, na kateri je Olimpija po infarktni končnici premagala Ludogorec (2:1) in si prvič v klubski zgodovini zagotovila preboj v skupinski del enega izmed evropskih tekmovanj, so navijači v deliriju vdrli na zelenico in proslavljali uspeh skupaj z nogometaši. V ljubljanskem klubu so se zavedali, da bo zaradi tega sledila kazen Evropske nogometne zveze (Uefa), ki ne sprejema takšnega vedenja. Pri Olimpiji so se bali najhujše kazni, ki bi vplivala tudi na organizacijo torkovega spektakla proti Galatasarayju, na koncu pa so si lahko oddahnili, saj bodo morali plačati ''le'' 20 tisoč evrov.

Znan je epilog ''rajanja'' privržencev Olimpije, ki so si po koncu povratnega dvoboja 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov dali duška na način, s katerim so letos proslavili že državni naslov in pokalno lovoriko. Po koncu dvoboja je sledil množični vdor navijačev na zelenico. Evropska nogometna zveza (Uefa) poskuša izkoreniniti takšna dejanja z nogometnih dogodkov, zato je bilo že kaj kmalu jasno, da bo slovenskega prvaka doletela kazen.

Direktor Barišić: Raje bi ta denar namenili otrokom

"Napravili bomo vse, kar je v naši moči, da bo Olimpija še naprej uspešna na zelenicah. Moramo pa tudi poskrbeti, da se takšne takšni vpadi navijačev več ne ponovijo," sporoča direktor Olimpije Igor Barišić. Foto: Vid Ponikvar O tem je v obširnem intervjuju za Sportal spregovoril tudi direktor Olimpije Igor Barišić.

"Po takšni zmagi, uspehu, takšni sreči in radosti kar razumem navijače, da so si privoščili kaj takega. Vse razumem. Malce nas je na cedilu pustila tudi varnostna služba, po drugi strani pa se spet ni zgodilo ničesar neprimernega. Nič se ni razbijalo, prisotna so bila le čustva. Ljudje so se po toliko letih lahko veselili igranja v Evropi. Vladalo je vsesplošno veselje. Napravili bomo vse, kar je v naši moči, da bo Olimpija še naprej uspešna na zelenicah. Moramo pa tudi poskrbeti, da se takšne takšni vpadi navijačev več ne ponovijo. Kazni so rigorozne, prejme pa jih klub. Ta denar, ki bi ga morali plačati Uefi, bi raje vzeli in ga namenili otrokom, akademiji. Otroškim domovom. Raje bi podprli kak socialni projekt, ne pa, da ga plačamo zaradi nepotrebne neumnosti. Dobro, zgodilo se je enkrat. Pozabimo na to in gremo naprej," je povedal glavni operativec Olimpije.

Če bi obveljal kateri izmed strožjih scenarijev, bi Olimpiji grozilo tudi to, da bi morala naslednjo domačo tekmo zaigrati pred praznimi tribunami Stožic ali pa vsaj praznim delom stadiona.

Navijači Olimpije so po zmagi nad Ludogorcem preskočili ogrado in prihrumeli na zelenico. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Na srečo slovenskih prvakov, ki bodo letos v Evropi vztrajali kar do začetka zime, pri Uefi niso bili preveč rigorozni. Olimpija jo je odnesla z denarno kaznijo 20 tisoč evrov, a je obenem prejela zadnje opozorilo pred hujšo kaznijo, igranjem domače tekme na praznem stadionu. Uefa jo je namreč pogojno kaznovala, da v naslednjih dveh letih ne sme kršiti disciplinskega pravilnika Uefe. Navijači Olimpije si tako do poletja 2025 na evropskih tekmah zmajev ne bodo smeli privoščiti nepotrebnih izpadov, ki bi jih Uefa videla kot kršitev disciplinskega pravilnika.

Olimpija bo lahko v torek gostila Galatasaray pred polnimi tribunami stadiona v Stožicah. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V torek se jim obeta nov spektakel, saj bo v polnih Stožicah, ki bodo pokale po šivih, ogromno pa je tudi zanimanje gostujočih navijačev, saj prihaja turški velikan Galatasaray. Obračun med slovenskim in turškim prvakom se bo začel ob 21. uri.