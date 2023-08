''Uefa bo zaradi vdora navijačev kaznovala Olimpijo''

Trener Olimpije Joao Henriques je užival v vzdušju, ki ga je na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Stožicah proti Ludogorcu (2:1) ustvarilo več kot deset tisoč navijačev. Podobno kot za svoje varovance je pohvalne besede našel tudi za navijače. Vse je bilo za čisto desetico, vse do konca srečanja, ko privrženci v navalu sreče niso mogli brzdati čustev in so množično vdrli na zelenico, kjer so zgodovinski uspeh proslavili skupaj z nogometaši. Portugalski strateg je prepričan, da bo Uefa zaradi tega kaznovala ljubljanski klub. Vprašanje je le, kako.

Ko je prišel v Ljubljano, ni manjkalo dvomljivcev o njegovih sposobnostih. Zlasti zaradi njegovih zadnjih rezultatov s klubom v portugalskem prvenstvu (Maritimo), v katerem mu ni šlo vse po načrtih. Ko pa je prišel k Olimpiji, poln motivacije, saj je komaj čakal, da preizkusi svoje znanje na evropski tekmi, je v kratkem času pustil zelo dober vtis. Igralci so ga hitro sprejeli, njegove napovedi o tem, da bodo navijači spremljali všečno in napadalno usmerjeno Olimpijo, so imele realne temelje.

Fotogalerija s tekme Olimpija : Ludogorec, foto Vid Ponikvar/Sportida:

Ko pa je po všečnih predstavah v Evropi padel še Ludogorec, veliko bogatejši tekmec in redni udeleženec velikih tekmovanj, so zmaji prejeli najboljši mogoč dokaz, da je vodstvo, ko je izbiralo naslednika Alberta Riere in se odločilo za 50-letnega Portugalca, naredilo pravo potezo. Potem ko je Olimpiji zagotovil rekordno dolgo evropsko jesen in se vpisal v zgodovino, je dvomljivcev bistveno manj. Če je sploh še kakšen …

"Ne smemo se ustavljati"

Joao Henriques v Evropi sploh še ni izgubil na klopi Olimpije. Foto: Vid Ponikvar/Sportida "To je zagotovo eden mojih največjih dosežkov v karieri. Klub je pisal zgodovino. To je pomemben trenutek za igralce, strokovno vodstvo, klub, mesto, državo. A zdaj ne smemo zaspati na lovorikah. Čakajo nas že nove tekme. V soboto Radomlje, v torek pa nov tekmec v Evropi (Galatasaray oziroma Žalgiris, op. p.). Ne smemo se ustavljati, pred nami je še dolga pot. Če se bodo pomerili z Galatasarayem, bo on favorit, a se bomo z njim borili in si poskušali zagotoviti skupinski del evropske lige. Nato pa želimo iti še korak naprej," se Joao Henriques noče zadovoljiti že s prebojem v 3. krog kvalifikacij za ligo prvakov, ampak želi na na evropski poti poseči po še kakšnem mejniku.

Ludogorca, čeprav so ga vsi oklicali za favorita proti Olimpiji, se ni ustrašil. "Bil je favorit, a smo mu na igrišču dokazali, da se lahko kosamo z njim. Odigrali smo dobro tekmo. Na začetku je bil Ludogorec boljši od nas, ko pa smo se vrnili in izenačili, smo zaigrali bolje. Pripravili smo si več priložnosti, na počitek bi morali iti s prednostjo. Z vsaj 2:1. A dobro. Med polčasom smo se dogovarjali, da bomo ohranili ravnotežje. Vendarle ima Olimpija neprimerno manj evropskih izkušenj od Ludogorca. No, ko je napočil sodnikov podaljšek, pa je bilo noro. Naš gol, pa nato 11-metrovka za goste. Takrat se je individualna kakovost, ki jo premoremo v ekipi, pokazala v pravem trenutku," je imel v mislih vratarja Matevža Vidovška, ki je ubranil strel z bele točke in preprečil podaljšek.

Navijači so po zgodovinskem uspehu Olimpije v Evropi noreli od sreče. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Na koncu lahko rečemo, da smo zasluženo zmagali. Bili smo boljši na igrišču, bolj motivirani. Olimpija je pisala zgodovino, kar je pomembno za klub in državo. Vesel smo, a moramo ostati na tleh. Danes lahko proslavljamo, že jutri pa bodo priprave na nove tekme," trezno razmišlja Portugalec, ki do prihoda v Slovenijo sploh še ni vodil evropskih tekem, nato pa na vseh štirih ostal neporažen, dobil pa kar tri. In to vse s "svetim" rezultatom 2:1.

Upa, da bo Uefa razumela

Navijači so proslavljali uspeh skupaj z nogometaši. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Čaroben večer v Stožicah je poskrbel tudi za delirij navijačev. Po srečanju so si dali duška in podobno, kot da bi šlo za sklepno dejanje državnega prvenstva oziroma pokala Slovenije, skupinsko vdrli na zelenico. Zgodila se je invazije, ki pa se jim želi Evropska nogometna zveza (Uefa) na tekmah pod svojim okriljem izogniti. Tiste, ki si dovolijo kaj takšnega in ne spoštujejo želenih kriterijev, ponavadi kaznujejo. Pri nekaterih obvelja le finančna kazen, dogajajo pa se tudi primeri, ko se zapirajo določeni deli tribun ali kar celoten stadion. Henriques je prepričan, da je Olimpija za torkovo invazijo navijačev na igrišče ne bo odnesla brez kazni.

Užival je v ozračju, ki so ga pripravili navijači Olimpiji in bili njen 12. igralec. Ker pa je že tako dolgo v nogometu, je prepričan, da bo ljubljanski klub zaradi vdora navijačev prejel kazen.

Nogometaši so po sladki zmagi nad Ludogorcem rade volje pozirali z navijači. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Igralcem je bilo fantastično igrati v takšnem vzdušju. Razumem čustva navijačev, ki stojijo za vso ekipo, ne le enajsterico, ki je na igrišču, ampak več kot to. Podpirajo nas, nas porivajo naprej. Zelo pomembni so za vse nas. Upam, da bo Uefa to razumela. Da bo razumela, kako vesel trenutek je bil to za Olimpijo, in da bomo prejeli le majhno kazen," upa na milo kazen, zaradi katere ne bi trpeli poznejši spektakli, ki jih do konca jeseni v Ljubljani letos zagotovo ne bo manjkalo. Nov se obeta že prihodnji torek. Danes bo znano, ali bo v Stožice prišel turški velikan Galatasaray ali pa morda litovski prvak Žalgiris.