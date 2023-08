Slovenska košarkarska reprezentanca je v ponedeljek vstopila v dvorano Stožice z namenom, da se čim bolje pripravi za torkovo pripravljalno tekmo s Črno goro. Skušali so se osredotočiti na koš, a ni bilo tako preprosto. Misli so jim begale k uničujočim prizorom katastrofalnih poplav, pa tudi v Atene, kjer se je hudo poškodoval Vlatko Čančar in ostal brez SP. Selektor Aleksander Sekulić išče rešitve, kako zapolniti vrzel ob odsotnosti Koprčana. Eno od rešitev vidi prav v Luki Dončiću.

Evropski prvaki iz leta 2017 so pripravljalno obdobje za svetovno prvenstvo, ki bo konec poletja potekalo v Aziji, začeli z zmago nad Kitajsko. Ko sta se izbrani vrsti pridružila še igralca lige NBA Luka Dončić in Vlatko Čančar, se je Sekulićeva četa dvakrat pomerila z Grčijo. Tako v Ljubljani kot Atenah je ostala praznih rok, pred odhodom na atraktivni turnir v Malago, kjer se bo pomerila s Španijo in ZDA, pa jo čaka še torkova tekma s Črno goro.

Prizor s ponedeljkovega treninga v Stožicah:

Z "nekdanjimi brati" se bo pomerila pred polnimi tribunami dvorane v Stožicah, žal pa na parketu ne bo letošnjega prvaka lige NBA. Čančar se je zaradi hude poškodbe kolena, do katere je prišlo le nekaj minut pred koncem petkovega dvoboja v Grčiji, na seznamu manjkajočih, še kako pomembnih igralcev pridružil Edu Muriću. Oba sta krilna igralca, sposobna igrati zelo kakovostno na "trojki", po potrebi tudi na "štirici", kar močno otežuje delo strokovnemu vodstvu.

Rešitev vidi v Dončiću, ne gre zapostaviti tudi drugih igralcev

Luka Dončić bi lahko na svetovnem prvenstvu zaigral na različnih igralnih položajih. Tako v obrambi kot napadu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Luknje na tem igralnem položaju bo prisiljen zakrpati drugače. "Niti Čančarja niti Murića ne moremo nadomestiti. Moramo najti nove rešitve, malce bomo prilagodili igro. Nekatere stvari bomo preizkusili že na naslednji tekmi," je dal vedeti, da bi lahko ljubitelji košarke v torek v igri Slovenije dočakali nekaj novosti, s katerimi bo skušal nadoknaditi odsotnost Čančarja.

"Prisiljeni smo v neke rotacije v ekipi. Bomo videli, kaj bo najbolje za nas. Nekatere stvari se izpostavljajo kar same. Imamo prednost, da lahko Luka s svojo velikostjo (selektor je uporabil angleški izraz "size") pokrije kar štiri pozicije, tako v obrambi kot napadu. Tako se bomo mogoče usmerili tudi na to rešitev," ne izključuje tega, da bi Dončića, ki s tem nima nikakršnih težav v ligi NBA, uporabil na številnih igralnih položajih. Tudi trojki ali štirici.

Če ne bo šlo drugače, torej vidi selektor eno od možnosti v privilegiju, s katerim se lahko pohvali le redkokatera reprezentanca na svetu. To pa je kapetan Luka Dončić s svojo vsestranskostjo. "So pa še druge stvari. Ne smemo zapostaviti drugih igralcev. Tu so mladi fantje, ki bodo dobili priložnost, da se izkažejo. Težava, ki se poraja, je bolj ta, da nimajo dovolj izkušenj z nastopi na tako pomembnih tekmah. Igrali bodo proti najboljšim igralcem na svetu na teh igralnih položajih," je izpostavil selektor, ki mu v prihodnjih tednih zagotovo ne bo lahko.

"Vsi bodo na Luko 'štartali' na polno"

Selektorja zanima, kakšen bo odziv igralcev na tekmi proti Črni gori. ''Po poškodbi Čančarja morajo igralci še bolj stopiti skupaj in najti rešitve.'' Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Pričakoval je, da bo imel več sreče z zdravjem varovancev, nato pa ostal brez Murića in Čančarja. Upa, da je reprezentanca s tem svoj kredit smole že izplačala in da bodo novice, povezane z zdravstvenim stanjem igralcev, v prihodnje boljše. Dončić, ki je denimo v Atenah zaradi manjših težav odigral manj minut od predvidenega, je tako po besedah selektorja povsem pripravljen.

"Tekma v Grčiji je bil dober pokazatelj in test za nas, kako igrati proti zelo agresivni reprezentanci, ki ima vrhunske in izkušene košarkarje ter zna igrati košarko. To je bil dober test za nas, kaj lahko pričakujemo na svetovnem prvenstvu. Vsi tekmeci bodo na Luko 'štartali' na polno, ker vedo, da je naš najboljši igralec. Zelo važen pa je odziv preostalih soigralcev, da ga znajo zaščititi," pričakuje tudi prispevek soigralcev, da razbremenijo kapetana in mu pomagajo.

Košarkarji so na začetku treninga v dvorani Stožice zaigrali tudi z "žogo velikanko":

Tobey ali Morgan? Odgovor bo znan morda šele na Japonskem.

"Miha" Tobey bo pripotoval v Slovenijo danes popoldan, proti Črni gori pa naj še ne bi nastopil. Foto: FIBA Selektor je po poškodbi Čančarja že pomislil, da bi na seznam reprezentantov priključil še koga, ki se do zdaj ni pripravljal z izbrano vrsto, a je nato od te ideje odstopil.

"Maksimum bomo skušali izvleči iz tistih, ki jih imamo zdaj na voljo," bo vztrajal pri imenih, s katerimi se je potegoval proti Kitajcem in Grkom. Popoldan se mu bo pridružil še zadnji košček v slovenskem košarkarskem mozaiku, Mike Tobey. Američan s slovenskim potnim listom bo okrepil konkurenco za položaj centra, kjer ga čaka neposreden dvoboj za zaupnico selektorja z Jordanom Morganom. Bi lahko glede na to, kako močno centrsko linijo premorejo Črnogorci, zaigral Tobey že v torek? ''Ne. Ne pričakujem, da bo v torek že igral. Bo pa to dober izziv za nas, kako igrati proti ekipam z dominantnimi centri," se po svoje veseli testa, na katerem bo preizkusil nekaj novih različic.

Jordan Morgan bo skušal prepričati selektorja, da si zasluži mesto v postavi za SP 2023. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Za eno dovoljeno mesto naturaliziranega tujca v izbrani vrsti se bosta tako spopadla Tobey in Jordan. Tobey, ki je lani dobil prednost na EuroBasketu, predlani pa na olimpijskem turnirju na Japonskem, je selektorju sporočil, da je že v procesu rednih treningov. Sekulić bo o tem, kako pripravljen je, lahko presojal šele takrat, ko ga vidi v živo. Kdaj pa bo sprejeta odločitev, kateri Američan bo dobil prednost? Selektor je na druženju z novinarji pred treningom povedal, da ne izključuje niti možnosti, da bi oba Američana s Slovenijo odpotovala na Japonsko in bi bila odločitev sprejeta šele tik pred začetkom SP. Oba bosta sicer predvidoma prvič skupaj za Slovenijo zaigrala na pripravljalnih tekmah s Španijo in ZDA v Malagi.

Morda bo lažje pozabiti na težave skozi šport, a ... Poplave, ki so v zadnjih dneh prizadele številna območja Slovenije, so spravile v težave tudi številne igralce in njihove najbližje. ''S tem nimajo težav le igralci, ampak polovica Slovenije. Ob takšni katastrofi, ki se je zgodila Slovencem, zagotovo ne moremo ostati ravnodušni. Posebej do tistih, ki so bili neposredno prizadeti,'' je spregovoril o mučni temi, posledicah poplav. ''Morda bo lažje pozabiti na te težave skozi šport, igro, z dobrimi predstavami ali z neko bojevitostjo. In tudi dati možnost tistim, ki so bili prizadeti, da vsaj za malo odmislijo težave. Čeprav vseeno mislim, da je to nemogoče.''

V torek bo dvorana Stožice pokala po šivih, napolnili jo bodo ljubitelji košarke. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Prijateljska tekma med Slovenijo in Črno goro, dvorana je že skoraj razprodana, se bo začela v torek ob 18. uri. Le tri ure pozneje sledi v Stožicah nov športni spektakel, na sosednjem stadionu se bosta pred 15 tisoč gledalci udarila nogometna prvaka Slovenije in Turčije, Olimpija in Galatasaray.