Kaj je po poškodbi povedal nesrečni Vlatko Čančar?

Vlatko Čančar se je poškodoval dobre tri minute pred koncem petkove pripravljalne tekme z Grčijo v Atenah. Po zabijanju je nerodno pristal na levi nogi in ob bolečinah v kolenu mu je z igrišča pomagala zdravniška služba. Sobotni zdravniški pregled z magnetno resonanco je pokazal strgano sprednjo križno vez levega kolena. Čančar bo tako moral izpustiti nastop na prvenstvu, načrt operacije in rehabilitacije pa bo opravil s klubskimi delodajalci.

"Soigralcem in štabu reprezentance se zahvaljujem za vso podporo." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Vrnil se bo še močnejši

Vlatko Čančar, ki bi igral na svojem prvem svetovnem prvenstvu, ni mogel skriti razočaranja, potem ko mu je usoda prekrižala načrte. "Razočaranje je seveda veliko, a poškodbe so sestavni del športa in moram optimistično zreti naprej. Verjamem, da se bom pod koše vrnil še močnejši. Soigralcem in štabu reprezentance se zahvaljujem za vso podporo, ki mi jo dajejo v teh dneh. Reprezentanci želim, da priprave še naprej nadaljuje v tako dobrem vzdušju ter se odločno poda na svetovno prvenstvo. Prepričan sem, da bodo fantje še bolj stopili skupaj, na igrišču dali vse od sebe, želim jim veliko sreče. Žal jih bom spremljal le na daljavo, a obljubim, da bom njihov najglasnejši navijač,'' je danes povedal član Denverja.

"Vsekakor je to velik udarec za ekipo, ki pa ga moramo hitro preboleti." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Poškodbo Čančarja obžaluje tudi Aleksander Sekulić, selektor slovenske moške reprezentance. Ta je dejal, da jih še naprej spremlja velika smola, saj je po odsotnosti Eda Murića ista poškodba doletela še Vlatka Čančarja.

"Oba sta poglavitna člana reprezentance in njuno odsotnost bo na sila pomembnem igralnem položaju krilnega centra razumljivo težko nadomestiti. Vsekakor je to velik udarec za ekipo, ki pa ga moramo hitro preboleti. Optimistično moramo gledati naprej in še bolj strniti svoje vrste. Verjetno bo v iskanju rešitev pod košem potrebna tudi kakšna sprememba oziroma prilagoditev sistema naše igre. Do začetka prvenstva imamo še dovolj časa in pošteno bomo zavihali rokave. Vlatku želimo čimprejšnje okrevanje.''

Slovence v prihajajočem tednu čaka serija treh pripravljalnih tekem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V torek proti Črni gori, konec tedna turnir v Malagi

Slovence v prihajajočem tednu čaka serija treh pripravljalnih tekem. Prva bo na sporedu že v torek, ko se bodo v Stožicah ob 18. uri pomerili proti Črnogorcem. Sledil bo nastop na zvezdniškem turnirju v Malagi. V okviru praznovanja stote obletnice delovanja španske košarkarske zveze se bosta v petek, 11. avgusta, pomerili Slovenija in Španija, dan pozneje se bodo pomerili še z Združenimi državami Amerike. Konec priprav bo v Tokiu, kjer bo 19. avgusta sledil še boj proti Japonski.

