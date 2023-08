V torek žreb kvalifikacij za moško košarkarsko EP 2025

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska moška košarkarska reprezentanca bo v torek, 8. avgusta, dobila tekmece v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu, ki ga bodo med 27. avgustom in 14. septembrom 2025 gostili Latvija, Ciper, Finska in Poljska. Žreb se bo na sedežu Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) v Münchnu pričel ob 11.30.

Fiba Europe bo nosilce skupin imenovala tik pred žrebom. V njem bo sodelovalo 32 reprezentanc, ki bodo razvrščene v osem skupin, na zaključnem turnirju stare celine pa bo nastopilo 24 izbranih vrst.

Prvi kvalifikacijski termin z dvema tekmama bo med 19. in 27. februarjem 2024, drugi med 18. in 26. novembrom 2024, tretji pa med 17. in 25. februarjem 2025.

V kvalifikacijah bodo poleg Slovenije, ki je zmagala na evropskem prvenstvu v Turčiji, Romuniji, Izraelu in na Finskem 2017, sodelovali še Belgija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Ciper, Črna gora, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Gruzija, Grčija, Hrvaška, Islandija, Italija, Izrael, Latvija, Litva, Madžarska, Nizozemska, Nemčija, Poljska, Portugalska, Severna Makedonija, Slovaška, Srbija, Španija, Švedska, Turčija, Ukrajina in Velika Britanija.

