V Ljubljani narašča nogometna vročica. V torek se bosta v polnih Stožicah v prvem dejanju 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov udarila prvaka Slovenije in Turčije, ambiciozna Olimpija in sloviti Galatasaray. Trener Celja Albert Riera oba kluba pozna odlično. Z zmaji je v prejšnji sezoni osvojil dvojno slovensko krono, s turškim velikanom pa osvajal lovorike tako kot igralec kot tudi pomočnik trenerja. Zato ne preseneča, da so se pred srečanjem v Ljubljani nanj spomnili turški novinarji in ga povprašali o napovedi. Španec jim je dal vedeti, da je absolutni favorit Galatasaray. In razkril še marsikaj več.

Kako prepleten je lahko nogometni svet! Albert Riera, nekdanji zvezdnik španskega nogometa, je prejšnji četrtek poskrbel za odmevno evropsko senzacijo. S Celjani je, čeprav je na prvi tekmi v knežjem mestu izgubil s 3:4, v kvalifikacijah za konferenčno ligo izločil šestouvrščeni klub portugalskega prvenstva Vitorio. Načrte je prekrižal uveljavljenemu klubu iz Guimaraesa, ki ga je pred leti vodil Joao Henriques, ravno tisti portugalski strateg, ki je Riero nasledil na vročem zeleno-belem stolčku v Stožicah.

Španski strateg jo je tako zagodel nekdanjemu klubu Zlatka Zahovića in poskrbel, da so besede legendarnega Mariborčana, ki je prejšnji teden napovedal napredovanje Vitorie, izzvenele v prazno. Navijači Olimpije ne bi imeli nič proti, če bi podobno usodo doživele besede, ki jih je njihov nekdanji ljubljenec Albert Riera izrekel za turško športno radijsko postajo Radyospor. Španec je namreč vlogo absolutnega favorita namenil turškemu velikanu.

To, da si favorit na papirju ...

''Galatasaray je stoodstotni favorit. Ima zgodovino, tradicijo, kulturo. Je klub z ogromnim proračunom in vrednostjo ekipe (po oceni Transfermarkt presega 220 milijonov evrov, Olimpija pa ima skoraj 20-krat nižjo, op. p.), v kateri so zelo dobri igralci. Zato ni dvoma, da je Galatasaray favorit,'' sporoča nekdanji trener Olimpije, ki je v Istanbulu kot nogometaš pustil velik pečat, tako da je v srcih temperamentnih navijačev turškega prvaka ohranil veliko priljubljenost.

Z zmaji je v prejšnji sezoni osvojil dvojno krono. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Ker pa se v nogometu dogajajo tudi presenečenja, pod enega največjih v tej evropski sezoni se je pred dnevi podpisal prav Riera s Celjani, gostobesedni strateg z Balearov ne izključuje niti možnosti, da bi bilo tako tudi v obračunu prvakov Slovenije in Turčije.

"To, da si favorit na papirju, na zelenici ne prinaša vedno želenih rezultatov. Galatasaray se je kar namučil proti Žalgirisu (litovskega prvaka je v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov odpravil z 1:0 v Istanbulu, pred tem se je dvoboj v Litvi končal z 2:2), Olimpija pa igra dober nogomet. Skupaj smo delovali prejšnjo sezono. Olimpija se bo poskušala predstaviti v najboljši luči, a favorit ostaja Galatasaray," Riera med vrsticami opozarja Turke, da bi se jim lahko vsakršno morebitno podcenjevanje maščevalo, saj Olimpija ne igra slabega nogometa. O tem se je prepričal tudi serijski bolgarski prvak Ludogorec.

Riera opozoril Turke na Sešlarja

Veselje Svita Sešlarja po zgodovinski zmagi nad Ludogorcem Foto: Vid Ponikvar/Sportida Kot trener Celja bo v novi sezoni podrobneje spoznal Olimpijo na medsebojnih srečanjih, kar zadeva igro zmajev pod vodstvom njegovega naslednika Joaa Henriquesa, pa je 41-letni Španec dejal: "Novi trener je poskrbel za nekaj sprememb, a ne moremo reči, da jih je veliko. Ko sem vodil Olimpijo, smo bili radi dominantni na tekmah, prevladovali v posesti žoge in nadzorovali potek srečanja. To je bila ekipa, ustvarjena za nizanje zmag. Kar zadeva spremembe, Olimpija zdaj učinkoviteje napada prek krilnih položajev kot v mojem obdobju, drugače pa se ni kaj dosti spremenilo. Še naprej ostajajo njeni najpomembnejši igralci v zvezni vrsti, na primer Svit Sešlar. Zvezna vrsta je res močna," je Galatasarayu razkril, kje tiči največja moč zeleno-belih.

V torek pa Olimpija vendarle ne bo mogla pokazati vsega, kar premore. Zaradi rumenih kartonov bo pogrešala zadnjega zveznega igralca Agustina Doffa. Argentinec je nepopustljiv borec, ki ne pozna izgubljene žoge. V tej sezoni je ukradel že ogromno žog, po katerih je nato Olimpija zatresla mrežo tekmecev, tako da ga bodo zmaji v torek še kako pogrešali.

Galatasaray kot dobro naoljen stroj?

Argentinski zvezdnik Mauro Icardi užival v Istanbulu. Foto: Guliverimage Riera se je posvetil tudi primerjavi zasedb Galatasaraya v prejšnji in tej sezoni. Turški prvak je v poletnem prestopnem roku pripeljal nemalo zvezdniških imen, svetovni prvak Mauro Icardi pa zanj ne igra več kot posojen nogometaš PSG, ampak polnopravni član Galatasaraya. Nekateri izmed poletnih novincev še niso zaigrali v rumeno-rdečem dresu, tako da bi lahko krstni trenutek doživeli ravno pod žarometi stoženskega stadiona. Na primer Wilfried Zaha, 30-letni reprezentant Slonokoščene obale, dolgoletni napadalec Crystal Palacea.

"Če upoštevano individualno kakovost igralcev, se je Galatasaray v primerjavi s prejšnjo sezono okrepil. A zdaj bo najpomembneje, kako vse skupaj povezati v ekipno celoto. To bo najpomembnejša naloga za trenerja," je "izzval" turškega stratega Okana Buruka.

Riera verjame, da bi lahko Galatasaray, če se bodo stvari povezale na pravi način, zaigral kot dobro naoljen stroj. In navduševal tako v domačem prvenstvu, kjer bo branil naslov, kot tudi v Evropi, kjer bi bilo vse drugo kot uvrstitev v ligo prvakov veliko razočaranje.

Okoliščina, ki gre v prid Olimpiji

Riera je opozoril Turke na podatek, da je Olimpija v tej sezoni odigrala že šest tekmovalnih tekem, Galatasaray pa le dve. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Nekdanji trener Olimpije je v pogovoru za RadyoSpor izpostavil tudi okoliščino, ki bi lahko bila v prid Ljubljančanom in poskrbela, da se na zelenici ne bi toliko opazile razlike, kot bi jih ljubitelji nogometa pričakovali glede na različno stopnjo prisotnosti zvezdnikov v kadrih slovenskega in turškega prvaka: "Olimpija je že v tekmovalnem ritmu. Priprave na sezono je začela že junija, odigrala veliko prijateljskih tekem. Odigrala je tudi že štiri tekme v Evropi. To je klub, vajen nizanja zmag." Galatasaray je za zdaj odigral le tekmi z Žalgirisom, domače prvenstvo pa bo začel v soboto, 12. avgusta, ko bo v uvodnem krogu gostoval pri Kayserisporju.

Pred kratkim je iz Bayerja k 23-kratnim turškim prvakom prišel Nemec turških korenin Kerem Demirbay. V zvezni vrsti bi lahko zakrpal vrzel ob odsotnosti poškodovanega Italijana Nicole Zaniola. V napadu izstopajo Argentinec Mauro Icardi, napadalec iz Slonokoščene obale Wilfried Zaha, Belgijec Dries Mertens, ki je z izjemnim zadetkom poskrbel za zadnjo zmago nad Žalgirisom, izkušeni napadalec iz DR Kongo Cedric Bakambu in tudi nekdanji čudežni deček avstrijskega nogometa, 20-letni Yusuf Demir, ki se je v preteklosti preizkušal tudi pri Barceloni.

Ramos je še vedno vodja

Sergio Ramos išče novega delodajalca. Foto: Reuters Že tako močni zasedbi Galatasaraya pa bi se lahko pridružil še en zvezdnik. Nekdo, ki ga pozna celoten nogometni svet. Za nameček bi prišel zastonj, saj je prosti igralec. To je nogometaš, ki ga Riera pozna zelo dobro, saj si je z njim pred davnimi leti delil tudi slačilnico v španski reprezentanci. Govorimo o Sergiu Ramosu, nekdanjem kapetanu Reala, ki je po koncu prejšnje sezone zapustil PSG, nato pa ni sporočil, kje bo nadaljeval kariero. Zanj se zanima tudi Galatasaray.

"Je nogometaš svetovnega kova. Še vedno lahko igra na vrhunski ravni v najboljših klubih v Evropi, še vedno ga spremlja nogometna strast. Glede fizične pripravljenosti ni več na takšni ravni, kot je bil pri Realu, a je še vedno vodja. Če bi prišel, bi Galatasaray z njim pridobil. To bi bil zelo dober posel Galatasaraya," je Riera prepričan, da bi bil 37-letni Andaluzijec velika okrepitev za obrambo Galatasarya. Ravno za tisto obrambo, ki jo bodo poskušali nogometaši Olimpije čim večkrat izigrati v torek. In nato še prihodnji teden na stadionu Rams Global, ki sprejme več kot 50 tisoč gledalcev in bo 15. avgusta, ko se bo odločalo o potniku v play-off kvalifikacij za ligo prvakov, pokal po šivih.

Olimpija jo je v Evropi že zagodla prvakoma Latvije in Bolgarije. Lahko stopi na žulj še najboljši ekipi močnega turškega prvenstva? Foto: Vid Ponikvar/Sportida

To pa bi bil že uspeh, ki ga Uefa bogato nagrajuje, saj vsak udeleženec play-offa prejme pet milijonov evrov. In v najslabšem primeru še 3,6 milijona evrov za nastop v skupinskem delu lige Europa, če mu nato spodleti v sklepnem dejanju kvalifikacij za prestižno ligo prvakov. Za zdaj ima Olimpija že v žepu vozovnico za skupinski del konferenčne lige in finančno nagrado v višini treh milijonov evrov.

To bosta tedna slovensko-turških nogometnih poslastic. Olimpija se bo za napredovanje pomerila z Galatasarayem, v konferenčni ligi pa Maribor čaka zelo zahteven izziv proti Fenerbahčeju.

V četrtek se Riera vrača v Stožice

Riera je s Celjani v Evropi izločil šestouvrščeni klub portugalskega prvenstva. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Riera je dres turškega velikana nosil med letoma 2011 in 2014, z njim večkrat postal prvak, nato pa nabiral izkušnje še kot pomočnik trenerja. Galatasaray je bil tudi njegov zadnji delodajalec pred odločitvijo, da se končno preizkusi kot samostojni trener. Lani je tako sprejel ponudbo Olimpije, prevzel vodenje zmajev in v Sloveniji spisal zeleno-belo uspešnico z nepričakovanim koncem, saj je po tem, ko je osvojil dvojno krono in vzpostavil izjemno sodelovanje z igralci, zapustil Ljubljano. Ni pa zapustil tudi Slovenije.

V svoj projekt, v katerem je podčrtan cilj, da bi se povzpeli na slovenski vrh, so ga zvabili Celjani. Klub, ki v 1. SNL izstopa glede finančnih zmožnosti in si lahko privošči več od tekmecev, je tako pripeljal stratega, ki zna osvajati lovorike v Sloveniji. Da je na pravi poti, je dokazal že na začetku sezone. Čeprav je bil žreb s Celjani neizprosen in jim dodelil zahtevnega tekmeca iz Portugalske (Vitoria Guimaraes), se ga slovenski podprvaki niso ustrašili. V gosteh so ga premagali, nato pa po izvajanju 11-metrovk izločili in poskrbeli za eno najlepših evropskih prigod v klubski zgodovini.

Olimpijo je zadnjič vodil v zadnjem krogu proti Celju. Usoda je hotela, da se bo na Stožice vrnil kot trener Celja, in to že v četrtek, ko bo v vlogi gostitelja na evropski tekmi proti Nemanu. Povratna tekma z Belorusi bo odigrana na nevtralnem prizorišču na Madžarskem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Evropsko pravljico lahko olepšajo s prebojem v play-off kvalifikacij, saj jih v 3. krogu čaka, vsaj na papirju, bistveno lažji tekmec od Vitorie. Udarili se bodo z beloruskim Nemanom, zaradi neustreznosti celjskega stadiona, ki presenetljivo ne izpolnjuje kriterijev Evropske nogometne zveze (Uefa) za dvoboj takšne pomembnosti, pa bo prvo srečanje odigrano v Stožicah. Riera, ki ga s Celjani ta mesec čaka še prvoligaško gostovanje pri Olimpiji, se bo tako v Stožice vrnil prej od pričakovanj. Zagotovo bodo prisotni mešani občutki, ko bo vstopil na največji slovenski nogometni objekt. Podobno pa velja tudi za spremljanje torkovega spektakla med Olimpijo in Galatasarayem, ko bo na delu spremljal kluba, ki ju nosi v srcu. Vlogo absolutnega favorita namenja turškemu velikanu, a poudarja, da jo bo treba dokazati tudi na igrišču. Na njem, ko je govora o Stožicah, pa Olimpija v tej sezoni, ko jo vodi Joao Henriques, dosega zgolj zmage.