Legendarni Zlatko Zahović opozarja Celjane

Bogata kariera Zlatka Zahovića, enega najboljših slovenskih nogometašev vseh časov, je zelo povezana s Portugalsko. Ko je leta 1993 zapustil Beograd, se je odpravil na zahod Evrope in oblekel dres Vitorie Guimaraes. Hitro se je rodila obojestranska ljubezen, v klubu, ki ga je pred leti vodil tudi Joao Henriques, zdajšnji trener Olimpije, so ga navijači vzeli za svojega. V kraljevem portugalskem mestu se mu je rodil sin Luka Zahović, nato pa se je leta 1996 preselil v Porto, stopil še stopničko višje in začel navduševati v ligi prvakov.

Zelo pogreša Vitorio in mesto Guimaraes

Vitoria Guimaraes je prejšnji četrtek v Celju upravičila vlogo favorita in zmagala s 4:3. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Danes se bodo na stadionu, na katerem je Zahović pustil velik pečat, predstavili Celjani. Slovenski podprvak je poleti okrepil svojo ekipo, na trenerski položaj je prišel Albert Riera ter popestril igro in dvignil učinkovitost v napadu. Na treh tekmah so Celjani dosegli kar deset zadetkov. Če želijo ohraniti sanje o podvigu in na Portugalskem vrniti Vitorii milo za drago za nedaven poraz v Celju (3:4), bodo morali nujno zatresti mrežo gostiteljev vsaj enkrat. Verjetno pa kar večkrat …

Ko je žreb združil kroglici Celja in Vitorie, v portugalskem klubu niso skrivali sreče, saj se je ponudila priložnost za snidenje z nekdanjim slovenskim asom. A srečanje starih prijateljev se žal ni uresničilo. Zahoviću so namero, da bi si v živo ogledal srečanje v Celju, preprečile zdravstvene težave. Po operaciji kolena mu je načrte pokvarila bakterijska okužba, s tem pa je odpadla možnost, da bi prejšnji četrtek odpotoval v Celje. Prvi dvoboj drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo je tako spremljal na televizijskem zaslonu, le 40 kilometrov oddaljen od prizorišča.

Zlatko Zahović je leta 1993 svojo pestro portugalsko avanturo, v kateri je nosil tudi dres Porta in Benfice, začel v Guimaraesu. Foto: Matjaž Vertuš

"Bil sem zelo žalosten. Sanjal sem o tem, da bi klub, ki ga obožujem, nastopal tako blizu mene, a nato nisem mogel priti v Celje," mu je bilo žal, da zaradi višjih sil ni mogel pozdraviti portugalskih prijateljev. Ob prvi priložnosti, ko mu bo to dopuščalo zdravje, namerava obiskati stadion Afonso Henriques in v živo spremljati tekmo Vitorie. "Zelo pogrešam tako klub kot tudi mesto Guimaraes. Izžareva nekaj posebnega, zlasti zaradi navijačev, ki ustvarijo izjemno vzdušje," je povedal za spletno stran evropskega tekmeca Celja.

Celjane čaka peklensko vzdušje

Temperamentni navijači Vitorie so v knežjem mestu lahko proslavljali zmago. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Ko je beseda nanesla na to, komu pripisuje večje možnosti za napredovanje, je bil njegov odgovor jasen. "Prepričan sem, da bo Vitoria ponovno zmagala. Premore več kakovosti in lahko še odpravi napake s prve tekme. Celje bo trpelo, čaka ga peklensko vzdušje, domači igralci pa bodo polni energije, saj se bodo želeli dokazati navijačem," je Zahović Vitorio označil za izrazitega favorita, a hkrati, to ve zaradi dolgoletnih izkušenj, ki jih je pridobival tako kot nogometaš kot tudi športni direktor, tudi izpostavil, da morajo v taboru Vitorie ostati previdni.

Opozoril je, da je sezona šele pri začetku in ekipe še niso v želenem ritmu. Nihanja v igri Vitorie je opazil že na tekmi v Celju, kjer se je prepričal tudi v visoko tehnično znanje nogometašev, ki jih vodi Moreno. Trenerja Vitorie pozna že od mlajših nog, saj je bil takrat, ko je Zahović že blestel v dresu Vitorie, v pomladku kluba.

Celjani so na prvi tekmi kar trikrat zatresli mrežo tekmeca, a vseeno izgubili. Kako bo zvečer na Portugalskem? Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Prepričanje Mariborčana, da bo Vitoria preskočila celjsko oviro, izhaja tudi iz tega, da stadion v Guimaraesu predstavlja pravcato trdnjavo. "Ta stadion je velika ovira za vse. Poleg stadionov Benfice, Porta in Sportinga predstavlja najtežje gostovanje v portugalskem nogometu. Celjanom ne bo lahko, zelo bodo trpeli," jih opozarja najboljši strelec slovenske reprezentance vseh časov.



V to, kako težko je osvojiti trdnjavo Vitorie, se je lani v živo prepričal tudi slovenski reprezentant Jan Mlakar. S Hajdukom je izgubil z 0:1, a se na koncu vendarle veselil napredovanja, saj so Splitčani pred tem doma zmagali s 3:1.

Celjani si tega ne bodo mogli privoščiti, saj bodo morali Vitorio danes nujno premagati, če še želijo ostati v igri za napredovanje. Če bi bili boljši za zadetek, bi sledil podaljšek. Dvoboj se bo začel ob 21.15 po slovenskem času, to bo najbolj pozna tekma današnjega sporeda evropskih tekem, z velikim zanimanjem pa jo bo spremljal tudi Zahović. Na čim hitrejše okrevanje, legenda!