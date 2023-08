To ni več naključje. Odkar so Celjani v novo sezono vstopili pod novo trenersko taktirko in jih namesto Romana Pilipčuka vodi v Sloveniji že dokazani "čudodelec" Albert Riera, ne manjka pozitivne volje, temu primerni pa so tudi rezultati. Vrhunec zadovoljstva je bilo čutiti v četrtek na Portugalskem, ko je Celje senzacionalno izločilo favorizirano Vitorio. Kapetan Denis Popović po tekmi ni skoparil s pohvalami na račun trenerja.

Za slovenskimi nogometnimi klubi je v Evropi sanjski teden. Začela ga je Olimpija in si v torek na infarktni tekmi po zmagi nad Ludogorcem (2:1) prvič v zgodovini zagotovila nastop v skupinskem delu enega izmed evropskih tekmovanj. V četrtek se je čudežna pot slovenskih klubov do napredovanja nadaljevala v Ljudskem vrtu, kjer se je Maribor po zaostanku z 1:3 na tekmi proti Differdangeu že spogledoval s črnimi misli, a je nato kljub obilnemu deževju zmogel dovolj moči za odmeven preobrat in končno zmago s 4:3.

Mariborčani so težje od pričakovanj izločili predstavnika Luksemburga. Napeto je bilo do zadnje sekunde. Tako kot v torek v Ljubljani, v četrtek pa v Guimaraesu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Tudi v Mariboru ni manjkalo drame. Na koncu je šla gostiteljem na roko tudi velika napaka glavnega sodnika, ki je pred tem nekajkrat obdaroval goste iz Beneluksa, Josip Iličić pa je z bele točke popeljal vijolice v 3. krog.

Popović: Zasluženo smo napredovali

Tako razočaran je bil Denis Popović po izpadu v četrtfinalu pokala, ko je v Stožicah izgubil po 11-metrovkah proti Olimpiji. Takrat ni izkoristil strela z bele točke. Na Portugalskem ga je. Foto: Grega Valančič/Sportida Le uro po dramatični tekmi v mestu ob Dravi pa so slovenske ljubitelje nogometa v veselje spravile še novice iz Guimaraesa. Celjani so v staro kraljevo prestolnico na Portugalskem odpotovali z zaostankom. V knežjem mestu so izgubili s 3:4, a je trener Albert Riera samozavestno napovedoval, da lahko njegovi izbranci, če bodo ponovili dobro igro in odpravili nekatere napake s prve tekme, še prekrižajo načrte favoritu. In res, Španec, ohrabren z izjemno nedeljsko predstavo "rezervne" postave proti Muri, ki so jo Celjani dobili s 5:0, je na vročem gostovanju popeljal slovenske podprvake do nepozabnega podviga, ene največjih zmag slovenskih klubov, odkar sodelujejo v Evropi.

Celjani so redni del po zaslugi zadetka Gregorja Bajdeta dobili z 1:0. Ker je Uefa pred leti odpravila pravilo večjega števila zadetkov v gosteh, se je tako dvoboj prevesil v podaljšek. Čeprav ni manjkalo priložnosti na obeh straneh, je ostalo pri 1:0, napočil je čas za izvajanje najstrožjih kazni. Pri teh pa so jo zbrani Celjani povsem zagodli gostiteljem in se veselili napredovanja v 3. krog kvalifikacij za konferenčno ligo. Od skupinskega dela so tako oddaljeni le še dva koraka.

"Fantastično. Najbolj je pomembno, da smo imeli veliko priložnosti in igrali odlično vseh 120 minut. Tako smo dominirali, če lahko temu tako rečemo, da bi si zaslužili napredovanje že po rednem delu," je za klubsko stran dejal kapetan Denis Popović, ki je pri vodstvu 1:0 zatresel okvir vrat. Le nekaj centimetrov je tako Celjane delilo od tega, da bi izločili Vitorio že po rednem delu. "To je pač nogomet. Igrali smo 120 minut, potem pa so se izvedle 11-metrovke. Hvala bogu je imel Rozi (vratar Matjaž Rozman, op. p.) svoj dan. Tudi mi, izvajalci, smo bili dokaj mirni. Če potegnemo črto, smo zasluženo napredovali," je dejal občasni slovenski reprezentant.

Ko so Celjani nazadnje izvajali 11-metrovke po podaljšku, so bili slabe volje. V četrtfinalu pokala so spomladi izpadli proti Olimpiji. Takrat je za Celjane branil Matko Obradović, ki je prejšnji četrtek proti Vitorii v knežjem mestu prejel štiri zadetke. Na povratni tekmi je Hrvata zamenjal Matjaž Rozman, izkušeni slovenski čuvaj mreže, eden izmed najbolj zaslužnih za zgodovinski državni naslov Celja leta 2020, ki pa v zadnjih sezonah, ko ni manjkalo zdravstvenih težav, ni več branil redno. Zdaj mu je trener Riera dal priložnost, Rozman pa mu je vrnil za zaupanje z obrestmi. Mrežo je ohranil nedotaknjeno in ubranil kar dva kazenska strela.

Trener Riera jih je prepričal, da lahko izločijo favorita

"Ko nas je trener zbral pred izvajanjem 11-metrovk, je rekel, da moram izvajati prvi in kot kapetan prevzeti odgovornost. Dobro sem naredil, zabil gol, potem pa smo drug drugega dvigovali in spodbujali. Tudi ko smo enkrat zgrešili (Nino Kouter v drugi seriji, op. p.), smo vedeli, da bomo zmagali, ker smo to čutili že ves dan. Ne le na sami tekmi, ampak že prej. Trener je res verjel v nas, nam namenjal spodbudne besede, potem pa smo v to začeli verjeti tudi sami. Zaslužili smo si napredovanje," je rojeni Celjan izpostavil trenerja Riero, ki mu gre po prihodu v knežje mesto izvrstno. Ni dvignil le igre moštva, ampak dosega tudi odmevne rezultate, s katerimi je vložil resno kandidaturo za evropsko jesen in lovoriko v domačih tekmovanjih.

O tem, kako je sodelovati z novim trenerjem, je Popović v imenu celotnega kluba povedal: "V nogometu je vedno tako, da je takrat, ko pride nov trener, prisotna neka nova energija. V zadnjem času lahko rečemo, da nam gre vse dobro, a to še ni to. Vemo, da lahko iz dneva v dan napredujemo," je prepričan, da zmorejo Celjani zaigrati še bolje, kar ni najbolj prijetna novica za tekmece, s katerimi se bodo srečevali tako v Evropi kot tudi domačih tekmovanjih. Celjani že razmišljajo o novem izzivu. V ponedeljek jih čaka gostovanje v Šiški pri Bravu. "Najbolj je pomembno, da pridemo domov zdravi in se pripravimo na tekmo z Bravom. Šele potem bomo razmišljali o Evropi," je povsem osredotočen na gostovanje v Šiški.

Celjane že v četrtek čaka nova evropska preizkušnja. Foto: Reuters

Nato sledi prva tekma 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo z beloruskim klubom Nemanom, trenutno vodilnim v beloruskem prvenstvu, ki je bil boljši od domžalskega krvnika Balzana (2:0 doma, 0:0 v gosteh). Prva tekma 3. kroga konferenčne lige bo v četrtek v knežjem mestu, povratna pa najverjetneje na Madžarskem. Neman namreč kot predstavnik Belorusije zaradi bližine vojnih žarišč v Ukrajini ne sme igrati domačih tekem v domovini. Proti Maltežanom je tako zaigral v Györu.