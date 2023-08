"Izgubili smo živce, tudi kakšno leto življenja"

Damir Krznar Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Damir Krznar si je za zgled vzel Olimpijino torkovo zgodbo in tudi Maribor je v Evropi napredoval po dramatičnem razpletu povratne tekme drugega predkroga konferenčne lige. V zaključku podaljška je za zmago s 4:3 in napredovanje zadel Josip Iličić. "Vsi na klopi smo ostali brez glasu. Izgubili smo živce, najbrž tudi kakšno leto življenja, a smo dobili dobro tekmo," je po norem večeru v Ljudskem vrtu pripovedoval trener vijoličnih. Zaostajali so že z 1:3. "Začeli smo odlično. Nadzirali smo dogajanje na igrišču in imeli priložnosti. Po njihovi enajstmetrovki pa se je vse spremenilo. Igrali smo kot druga ekipa, povsem smo se ustavili. V končnici pa le prišli do srečnega in spretnega napredovanja. Sreča spremlja pogumne. Ko izzivaš srečo, ko poskušaš in ne odnehaš niti pri 1:3, ko iščeš svoje mesto pod soncem, ga tudi najdeš, čeprav tokrat sonca ni bilo. Niti po vremenskih razmerah niti v prenesenem pomenu."

Martin Milec Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Kako pomembne so prave trenerjeve besede, je ob zmagi in napredovanju Celja proti portugalski Vitorii razlagal celjski kapetan Danis Popović. Krznar je s štabom imel med tekmo podobno nalogo. "Skušali smo biti zbrani in umirjati, opogumljati ekipo. Ob spodbujanju, da bodo še naprej vztrajni in nepopustljivi ter sledijo načrtu, smo zabili gol za 2:3. Potem smo videli, da Differdange pada. Obžalujem, da po 3:3 nismo tako nadaljevali, ampak smo znova izgubili rdečo nit. Morda zaradi previdnosti. Po mojem okusu bi bilo, da bi iskali zmago še v rednem delu, saj je bil tekmec že na tleh." Krznar sicer pravi, da dosojeni 11-metrovki po njegovem mnenju to nista bili.

"Zamižal sem ob kakšni napaki in mu dal svobodo"

Za zmago in napredovanje je z bele točke zabil Josip Iličić. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Josip Iličić Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Z goloma v drugem polčasu sta podaljšek izsilila Jan Repas in Ivan Brnić. S svojimi izkušnjami in mirnostjo pa je tekmo odločil Iličić. Igral je šele drugič v sezoni (pred dnevi v prvi ligi samo šest minut), vstopil je kot adut s klopi. Čeprav mu poškodbe zadnje čase ne prizanašajo, pa je znova dokazal, kakšen mojster nogometa je. "Jojo je pokazal, da lahko igra pod takšnim pritiskom. Vajen je vseh situacij. To ni bila njegova idealna predstava. Morda je poskušal preveč, ampak sem zamižal ob kakšni napaki in mu dal svobodo. Nekaj žog je izgubil, ampak še več je bilo nevarnih podaj. Gleženj ga še naprej boli, a je želel igrati. Predviden je bilo le za od 10 do 15 minut igre, videli ste, kako dolgo je vztrajal in vzdržal. Ob koncu pa še zabil za zmago," ga je pohvalil trener Krznar.

"Bodimo mi tisti, ki bomo povzročali težave favoritu"

Josip Iličić Foto: Blaž Weindorfer/Sportida In zdaj Maribor tako kot Olimpijo čaka turški nasprotnik. V tretjem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo se bodo merili s Fenerbahčejem, ki je v pretekli sezoni domače prvenstvo sklenil na drugem mestu. Osvojil je osem točk manj kot prvak Galatasaray, ki bo torej v tretjem predkrogu lige prvakov igral z Olimpijo. Prva tekma bo desetega avgusta v Istanbulu, povratna pa v Ljudskem vrtu 17. Krznar je pred dvobojem podal zelo zanimivo razmišljanje: "Maltežani so bili na papirju v vlogi avtsajderja, a so nas pošteno namučili. Podobna je bila zgodba z Luksemburžani. Naj se zdaj zgodba obrne, bodimo mi tisti, ki bomo povzročali težave favoriziranemu tekmecu. Dokler Fenerbahče ne potrdi, da je boljši, se bomo borili in iskali svojo pot do napredovanja."