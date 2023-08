Sporna sodniška poteza, ki je pri Olimpiji še dolgo ne bodo pozabili

Za njih pravijo, da so največja slovenska vrednost Olimpije v polju. Timi Max Elšnik in Svit Sešlar opozarjata nase v zvezni vrsti, Marcel Ratnik v obrambi. V torek so odigrali največjo evropsko tekmo z zmaji, po porazu z Galatasarayem (0:3) pa bili polni vtisov. Izpostavili so navdušenje in ponos na navijaško kuliso, moč tekmeca, ki ji ne gre oporekati, a tudi sporno sodniško potezo, ki je spravila občinstvo ob živce.

Kaj bi bilo, če bi bilo? Po prepričljivem porazu Olimpije na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov (0:3), po katerem jih lahko v igri za napredovanje ohrani le še velikanski čudež na povratnem srečanju v vročem Istanbulu, v zeleno-belem taboru niso mogli kar tako mimo spornega dogodka. Zgodil se je v 20. minuti.

Takrat so gostje iz Turčije vodili z 1:0, a je zmajem uspela izvrstna akcija. Marcel Ratnik je z dolgo globinsko podajo našel Admirja Bristrića, ta pa je dobil dvoboj z Dancem Victorjem Nelssonom, nato preigral še vratarja Fernanda Muslero in izenačil na 1:1. Vsaj tako se je zdelo.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Vid Ponikvar in Matic Klanšek Velej/Sportida:

Švedski sodnik Andreas Ekberg je namreč hitro pokazal, da je napadalec iz BiH naredil prekršek v napadu in nepravilno oviral Skandinavca. Počasni posnetek je res pokazal, da ga je v boju za prostor malce odrinil, a nogomet je moška igra, v kateri tovrstnih prijemov ne manjka in se jih vselej ne kaznuje.

Tokrat pa je Šved takoj dvignil roko, s tem prekinil proslavljanje zadetka gostiteljev, hkrati pa poskrbel, da mu je presenečeno občinstvo namenilo koncert žvižgov. Z izenačenjem Olimpije ni bilo nič, bogati turški klub je še naprej vodil.

Švedski sodnik Andreas Ekberg je s svojo odločitvijo v 20. minuti razočaral Adnana Bristrića in soigralce, še bolj pa navijače Olimpije. Foto: Vid Ponikvar

"Če bi se to zgodilo Galatasarayu, jim sodnik ne bi razveljavil zadetka"

Svit Sešlar priznava, da Olimpija kakovostno ni na ravni Galatasaraya. Foto: Vid Ponikvar "Tisti prekršek je bil zelo mejen. Če bi se to zgodilo Galatasarayu, jim sodnik ne bi razveljavil zadetka, tako kot ga je Olimpiji," je prepričan Svit Sešlar. "A čez to moramo iti. S tem se moramo sprijazniti," se zaveda, da Olimpija in Galatasaray v Evropi uživata drugačen ugled in sloves, kar bi morda lahko vplivalo tudi na kakšno sodniško odločitev. V Stožicah je bilo kar nekaj takih, s katerimi niso bili zadovoljni domači navijači, a so gostje po drugi strani pokazali toliko znanja in kakovosti, da njihovi zmagi ne gre oporekati. Morda le temu, s kako veliko zadetki je izražena, drugače pa so po tekmi tudi v ljubljanskem klubu poudarjali, da je Galatasaray zasluženo zmagal.

"A če bi takrat izenačili na 1:1, bi bila to povsem drugačna tekma. Potem se nam ne bi bilo treba toliko odpirati. A moramo se sprijazniti, da nismo na njihovi ravni. Razlika med kluboma je vidna," je dejal mladi slovenski reprezentant, ki je prvič v tej sezoni izkusil tekmo, na kateri Olimpija ni dosegla niti enega zadetka.

Kapetan Elšnik: Tega si nismo zaslužili

Kapetan Timi Max Elšnik je prepričan, da rezultat 0:3 ne izraža tega, kar se je dogajalo na zelenici. Foto: Vid Ponikvar Zmaji so doživeli tudi prvi domači poraz, hkrati pa prvi poraz v evropskem tekmovanju, odkar jih vodi Joao Henriques. "Če sodnik v 20. minuti ne bi zapiskal prekrška Bristriću, bi tisti zadetek tekmo usmeril v neko drugo smer. Vsa energija bi se na stadionu še bolj dvignila, čeprav je bilo vzdušje že tako na visoki ravni. Škoda. Nismo si zaslužili tako visokega poraza z 0:3, a tako je pač na tej ravni tekmovanja. To je bila tekma, iz katere se moramo nekaj naučiti," sporoča Štajerec s kapetanskim trakom Olimpije.

"Smo še mlada, v Evropi neizkušena ekipa. Gremo korak za korakom. Glavni cilj smo si izpolnili, jesen v Evropi smo si zagotovili, te tekme pa so le še bonus. Iz njih bomo poskušali izvleči maksimum in uživati," je pojasnil kapetan Timi Max Elšnik. V prejšnjem krogu je na dveh tekmah kar trikrat zatresel mrežo Ludogorca, tokrat pa ostal praznih rok.

V Evropi te lahko vsaka napaka kaznuje

Marcel Ratnik je še vedno najstnik. Konec leta bo dopolnil okroglih 20 let. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida O sporni 20. minuti je po tekmi spregovoril tudi Marcel Ratnik. "Ta odločitev je zelo vplivala na igro. Če bi takrat dali zadetek, bi imeli še malce večjo pobudo in se po 1:1 še bolj zagnali, tako da bi lahko v tistem trenutku dali še kakšen gol," je prepričan mladi branilec, ki je prispeval podajo Bristriću, ta pa je potem dosegel zadetek, ki je bil hitro razveljavljen.

Na eno izmed podaj v drugem polčasu pa bi Ratnik najraje pozabil. Bilo je na začetku drugega dela, Olimpija je poskušala napasti in izenačiti, Prekmurec pa si je privoščil napačno podajo. Žogo je na svoji polovici podaril tekmecu, sledil je oster protinapad, ki ga je na koncu Dries Mertens pretopil v 2:0. To pa ni bil edini gol Olimpije, pri katerem so sodelovali z zapravljeno žogo. Eno, zelo pomembno, saj je bilo blizu svojega gola, je v 9. minuti izgubil David Sualehe. Galatasaray se ni obiral, ampak se odzval mojstrsko in kmalu matiral nemočnega Matevža Vidovška.

"Podarili smo jim dva zadetka. Prehitro v obeh polčasih. Z njihove strani ni bilo kaj izigranega. Preprosto smo se zapletli v svojih 30 metrov, njihova kakovost pa te takoj kaznuje. Sami sebe smo spravili v zahteven položaj, po sami igri pa smo imeli občutek, da se da igrati proti njim. Tudi mi smo jim delali težave in si ustvarjali priložnosti, a žal nismo zadeli," kapetan še dolgo ne bo mogel izbrisati iz spomina napak, po katerih so turški prvaki dosegli uvodna zadetka.

Navijači Galatasaraya so si lahko v Stožicah dali duška, saj so jih 23-kratni turški prvaki razveselili z visoko zmago. Foto: Vid Ponikvar

"Drugi polčas smo slabo začeli. Moja napaka nas je veliko stala, po tem smo malce padli, Galatasaray pa je imel veliko priložnosti," je samokritično priznal Ratnik ter pojasnil prizore, ko je obramba Olimpije "zaplavala" in pozabljala na tekmece v svojem kazenskem prostoru. "V Evropi se vidi vsaka napaka. Vsaka napaka te lahko stane. Vidi se, da je to Evropa, vsak te lahko kaznuje," je priznal, da je turški prvak še za razred boljša ekipa od Ludogorca.

Ratnik o odzivu navijačev: To je nekaj neverjetnega

"Videla se je razlika. Smo pa dobro vstopili v prvi polčas, bili do gola enakovredni, nato imeli še dve, tri lepe priložnosti, iz katerih moraš proti taki ekipi zadeti, ker jih ne boš doživel veliko. To nam ni uspelo, oni pa so s svojo kakovostjo nato naredili razliko," je bil nad sposobnostmi tekmeca očaran Sešlar.

Navijači Olimpije so v torek pričarali izjemno vzdušje. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Da pa Olimpija ni bila slaba, zlasti v prvem delu, je mnenja kapetan in ljubljenec navijačev. "V prvem polčasu smo jim povzročali ogromno težav, jih visoko stisnili. Določen čas so se tudi oni malce tresli zadaj v nizkem bloku, a nas je nato drugi gol presekal. Začetek drugega polčasa je vsekakor najslabši čas, da prejmeš zadetek. Ko greš lovit tekmo, pa si po dveh minutah že v večjem zaostanku. Tudi pri 0:2 bi se dalo kaj izvleči, če ne bi prejeli še tretjega gola. In to iz kota. Tako smo en gol prejeli iz prekinitve, dva pa sta bila pravzaprav naši podarjeni žogi na naših 30 metrih."

Občinstvo je zaploskalo nogometašem Olimpije tudi po koncu srečanja. Zmaje bo v Stožicah na evropskih tekmah letos spremljalo še štirikrat. Foto: Vid Ponikvar

Vseeno pa navijači Olimpiji niso zamerili prepričljivega poraza. Ostajajo prepričani, da so zmaji s svojim projektom, v katerem imajo pomembno vlogo tudi mladi slovenski nogometaši, na pravi poti. "Hvala vsem navijačem, ki so prišli na tekmo in naredili super kuliso. Ko te spodbujajo polne Stožice, ti to da neki zagon in te še bolj motivira. To je nekaj neverjetnega," je bil nad odzivom občinstva navdušen 19-letni Ratnik.

"Galatasaray je dobra ekipa, a bi vseeno raje videli boljši rezultat. A vseeno hvala navijačem, ker to je bilo res neverjetno," se je zahvalil vsem navijačem, ki so napolnili Stožice in pričarali vzdušje, primerno za evropske tekme za sladokusce. Če bi se le sodnik v 20. minuti odločil drugače …