V pretepu je umrl mladi navijač

Grškega navijača atenskega nogometnega kluba AEK so v noči na torek med pretepom z navijači hrvaškega kluba Dinama Zagreba zabodli do smrti, je sporočila grška policija. Ta je po silovitih spopadih med ultrasi obeh klubov aretirala 83 ljudi.

Izgredi med navijači.

Pred prvo tekmo tretjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov, ki bo danes zvečer na stadionu AEK v Nea Filadelfiji v predmestju Aten, so se v nasilnih spopadih pomerile skupine ultrasov, pri čemer je bilo najmanj šest ranjenih.

V grški prestolnici je bilo prisotnih okoli sto huliganov hrvaškega kluba, poroča grška tiskovna agencija Ana.

"Resen incident se je zgodil pred stadionom Nea Filadelfia. Mladega Grka so zabodli do smrti, šest drugih ranjenih pa je še vedno v bolnišnici," je sporočila grška policija.

Zabodenega 22-letnika so odpeljali v atensko bolnišnico, nato pa je v noči na torek podlegel poškodbam, sporočilo policije navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Vseh 83 aretiranih naj bi tožilec zaslišal danes zjutraj.

Že lani umrl 19-letni navijač

Nasilje je v preteklosti zaznamovalo številne prejšnje grške nogometne tekme, lani pa je vlada zvišala najvišjo kazen za kazniva dejanja navijaškega nasilja s šestih mesecev na pet let.

V noči na 1. februar 2022 so v neredih v Solunu v severni Grčiji pretepli in do smrti zabodli 19-letnega navijača po tekmi med Paokom in Arisom.

Julija je grško sodišče sedem navijačev spoznalo za krive naklepnega umora in obsodilo na dosmrtno ječo. Pet drugih pa je bilo zaradi sostorilstva obsojenih na več kot 19 let zapora.

Preberite še: