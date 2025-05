Pred derbijem množični pretep v Splitu – vse kaže, da je bil načrtovan #video

Pred današnjim težko pričakovanim nogometnim derbijem med splitskim Hajdukom in zagrebškim Dinamom na razprodanem Poljudu v Splitu je izbruhnil množični pretep med navijaškima skupinama Torcida in Bad Blue Boys v splitski četrti Pujanke. Hrvaški mediji poročajo, da je bil pretep, ki se je zgodil okoli 9. ure zjutraj, načrtovan.

Na posnetkih, ki so hitro zaokrožili po družbenih omrežjih, se jasno vidi, kako skupini navijačev, Torcida, ki podpira Hajduk, in Bad Blue Boys, navijači Dinama, mirno pristopita ena do druge, nato pa se začne pretep. Kot poročajo hrvaški mediji, je to dokaz, da je bil fizični konflikt dogovorjen. S posnetkov je prav tako razvidno, da so imeli navijači Torcide številčno premoč.

Kmalu po izbruhu pretepa je na kraj dogodka prispelo večje število specialnih enot policije, ki so preprečili hujše nerede in zadržali več kot sto vpletenih v pretep. Na kraju poteka ogled, v teku pa je tudi kriminalistična preiskava. Nekaj oseb je moralo poiskati zdravniško pomoč, nekaj vpletenih v pretep pa še vedno iščejo.

⚽️4⚽️🚨 Jedan od uhićenih pokušao je pobjeći, no policijski službenici su ga odmah sustigli i uhvatili. Nitko nije iznad zakona.#HajDin https://t.co/Rs9HmNvJnO pic.twitter.com/H3izF92FQL — MUP-RH (@mup_rh) May 3, 2025

Derbi visokega tveganja

Policija je današnji derbi med Hajdukom in Dinamom, ki bo ob 16. uri na razprodanem stadionu Poljud, razglasila za dogodek visokega tveganja in napovedala stroge varnostne ukrepe, poroča hrvaški Index.

Hajduk je v 33. krogu domačega prvenstva na drugem mestu s 56 točkami, toliko jih ima tudi vodilna Rijeka. Dinamo je tretji s točko manj. Stavnice dajejo prednost gostom iz Zagreba. Koeficient na zmago Dinama je 2,40, na zmago Hajduka 3,50, na neodločen izid pa 3,40.

