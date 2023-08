Soteska Vintgar ostaja zaprta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodna ujma, ki je pred tednom dni prizadela večji del Slovenije, ni prizanesla niti soteski Vintgar. Narasla voda je odnesla nekaj infrastrukture, prinesla naplavine lesa in hudourniške nanose. Zaradi sanacije je soteska zaprta in bo vrata predvidoma znova odprla v torek, na praznik Marijinega vnebovzetja.

Kot je pojasnil predsednik Turističnega društva Gorje Janez Poklukar, skozi sotesko Vintgar teče reka Radovna, ki je zaradi visokega vodostaja tekla preko galerij in odnašala mostovže, hkrati pa v sotesko prinesla naplavine. Poleg tega so material na pot skozi sotesko nanesli tudi hudourniški vodotoki.

V teku sanacijska dela

"Škoda je kar velika, končne finančne ocene pa še ne moremo podati," je povedal Poklukar in dodal, da v teh dneh intenzivno tečejo sanacijska dela. Zaposleni odstranjujejo naneseni material, skupaj s strokovnjaki za varno delo na previsnih stenah pa pregledujejo celotno sotesko, da bodo, kjer je potrebno, pobočja na novo zavarovali ter zagotovili varen obisk Vintgarja.

Poklukar računa, da bodo z glavnino del zaključili v teh dneh, tako da bodo sotesko lahko za obisk ponovno odprli na praznični 15. avgust. Prav sredina avgusta je en izmed vrhuncev obiska soteske. Letošnje poletje sicer kljub razmeroma slabemu vremenu vseeno beležijo dober obisk, saj se turisti v sotesko podajo tudi v dežju.

V soteski velja stroga omejitev obiska

Za čim bolj trajnosten in kakovosten obisk so letos uvedli več novosti. S prodajo na uro vezanih vstopnic se strogo držijo omejitve obiska soteske glede na njeno opredeljeno nosilno zmogljivost. Z organiziranimi prevozi z Bleda pa skrbijo tudi za večjo vzdržnost prometa skozi Gorje.

V tem času se pripravljajo tudi na praznovanje 130. obletnice odprtja soteske Vintgar za obiskovalce. Tridnevno praznovanje z bogatim kulturnim in zabavnim programom bo potekalo od 25. do 27. avgusta. V soteski bo potekala slavnostna akademija, izšel pa bo tudi obsežen zbornik, v katerem bo predstavljena široka paleta zgodovinskih, turističnih in kulturnih vidikov soteske.