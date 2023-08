Iz Slovenske turistične organizacije sporočajo, da se po poplavah razmere v Sloveniji izboljšujejo, in ob tem poudarjajo, da večji del države ni bil prizadet ali huje prizadet in ostaja odprt za goste in obiskovalce. Ob tem seveda še vedno velja priporočilo, da pri načrtovanju obiska spremljajte informacije o razmerah.

Slovenska turistična organizacija (STO) vsem, tako Slovencem kot tujcem, ki preživljajo oziroma načrtujejo oddih v Sloveniji, sporoča, da je večji del države varen in odprt za turiste. "Čeprav so hude poplave konec tedna na določenih destinacijah res povzročile veliko škodo, velika večina turističnih destinacij ostaja nedotaknjena in sprejema goste," so sporočili, "večina turističnih ponudnikov deluje nemoteno."

Ob tem velja poudariti, da spremljajte informacije o razmerah na cestah in v krajih, ki jih nameravate obiskati. Te informacije na svojih spletnih straneh ažurno osvežuje tudi STO, najdete jih tukaj.

Kakšne so razmere po Sloveniji in kam je varno potovati?

Ljubljana

Poplave so sicer prizadele tudi posamezne dele Ljubljane in širše regije, glavno mesto pa je kljub temu varno za obisk. Ljubljanska infrastruktura v poplavah ni utrpela večje škode. Ceste v mestu so normalno prevozne, poškodovana sta brv v Šentjakobu in most v Črnučah.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Julijske Alpe

Obisk območja Julijskih Alp (Bled, Bohinj, Radovljica, Kranjska Gora, dolina Soče, Jesenice, Žirovnica, Brda, Gorje) je po navedbah STO varen. Nedavna neurja niso povzročila bistvene škode na turistični infrastrukturi. Na voljo so tako različne aktivnosti kot tudi turistične znamenitosti. Če potrebujete konkretne lokalne informacije, se brez oklevanja obrnite na lokalne turističnoinformacijske centre ali ponudnika nastanitve, pri katerem imate rezervacijo. Tako avtobusni kot tudi železniški promet sta brez posebnosti.

Ko se vreme stabilizira, bo pohodništvo spet brez posebnosti. Na STO priporočajo, da se za začetek odločite za lahko dostopne vrhove in ste zelo previdni. Kot vedno poskrbite za ustrezno opremo, izberite cilj, ki ustreza vaši telesni pripravljenosti, in preverite, ali so vremenske razmere primerne za odhod v hribe in gore.

Dolina Soče

Dolina Soče je bila tokrat skoraj v celoti obvarovana poplav, saj je padlo nekoliko manj dežja kot drugod po Sloveniji. Plovba na reki Soči je na nekaterih odsekih zaprta. Aktualne informacije o stanju na reki Soči in Koritnici so objavljene tukaj.

Foto: Shutterstock

Vabimo vas, da obiščete turističnoinformacijske centre in preverite možnosti za aktivnosti. Ne izzivajte nevarnosti, saj so reševalne službe še obremenjene.

Bled

Občina Bled ni bila huje prizadeta v nedavnih poplavah. Bled ostaja varna destinacija, vse namestitve so odprte in pripravljene sprejeti goste, prometnice so prevozne, oskrba pa poteka nemoteno. Tudi poletno sankališče na Straži je ponovno odprto, prav tako parkirišče pod Stražo.

Zaprti sta soteska Vintgar in Pokljuška soteska. Soteska Vintgar bo zaradi sanacije po poplavah ponovno odprta v torek, 15. 8. 2023.

Radovljica

Radovljica svetuje več previdnosti pri gibanju v naravi. Na planinskih in tematskih poteh so območja podrtega drevja in od vode razritih poti. Opozorilo velja za Begunje na Gorenjskem, kjer je zaprta cesta v Drago (ter gostišče Draga) in do Poljške planine. Zaprto je območje graščine Katzenstein, vključno z Muzejem talcev. Roblekov dom je odprt.

Kranjska Gora

Zaradi odpravljanja posledic vetroloma sta dolini Krma in Kot do nadaljnjega zaprti.

Kamnik

Večina turističnih ponudnikov in namestitvenikov v destinaciji Kamnik deluje normalno ter razpolaga s svojimi kapacitetami in gostinsko ponudbo.

Planinske poti in planinski domovi so iz kamniške smeri za zdaj zaprti, vendar so mogoči dostop do Menine planine ter sprehodi po tej neokrnjeni planini, ki je poplave in ujma niso prizadele. Prav tako vas vabijo v Motnik s kolesarsko potjo, ki ji je bilo med poplavami prizaneseno.

Foto: Shutterstock

Do odprave posledic poplav niso dostopne naslednje turistične atrakcije - Velika planina s celotno dolino Kamniške Bistrice, dolina Črne, Zdravilni gaj Tunjice. Prav tako zaradi zapore ceste in nevarne pešpoti ni mogoče dostopati do priljubljene izletniške točke Stari grad nad Kamnikom.

Tekoča voda vodnega sistema v Kamniku še vedno ni pitna, potrebno je prekuhavanje. Predlagajo uporabo ustekleničene vode. Še vedno velja prepoved približevanja vsem vodotokom in stoječim vodnim površinam v Občini Kamnik.

Škofjeloško območje

Škofjeloško območje je bilo v poplavah prizadeto, tako da trenutno (8. avgust) odsvetujejo obisk Poljanske doline z Žirmi.

Starega mestnega jedra Škofje Loke poplave niso prizadele. Vsi turistični ponudniki delujejo nemoteno in vse turistične znamenitosti (Loški muzej, Rokodelski center DUO Škofja Loka, Sokolski dom Škofja Loka …) so normalno odprte.

Prav tako v poplavah ni bila prizadeta Selška dolina, tako da tudi v Železnikih in okolici turistični ponudniki nemoteno delujejo. Izjema je le kamp na Soriški planini, ki je trenutno zaprt.

Gibanje po planinskih poteh v Škofjeloškem hribovju med Škofjo Loko in Blegošem je do nadaljnjega odsvetovano.

Savinjska dolina in Koroška

Razmere se počasi umirjajo, še vedno pa grozijo zemeljski plazovi, predvsem v Zgornji Savinjski dolini in na Koroškem, zato so nenujne poti odsvetovane. Zaradi razmočenega terena in sprotnega spreminjanja položaja so razmere nevarne. Solčava je za turiste zaprta, prav tako je zaprta večina kampov v Zgornji Savinjski dolini na relaciji med Mozirjem in Logarsko dolino.