Ko smo ga že skoraj pozabili: v štabu primeri koronavirusne bolezni

Domnevajo, da se je njihov sodelavec okužil na dopustu na Hrvaškem, ki ga je pa predčasno končal, da bi lahko pomagal ljudem po poplavah.

K sreči se pri njihovem delu to ni dosti poznalo, saj so na pomoč priskočili kolegi iz preostalih štabov Civilne zaščite, ki so jih usposobili praktično čez noč.

Poveljnik štaba Civilne zaščite na Notranjskem Sandi Curk je za TV Slovenija dejal: "Ko smo zaznali te okužbe in ko so prvi oboleli, smo jih nadomestili z novim kadrom, ki se je izobrazil ponoči, tako da smo v nadaljevanju lahko spet delali naprej in so prostovoljci dobivali delovne naloge ter bili usmerjeni na pomoč brez omejitev."