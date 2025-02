Tega so se bali: Santorini stresel močnejši potres

Žarišče potresa, ki je območje stresel ob 21.09 po krajevnem času (20.09 po srednjeevropskem), je bilo med otokoma Amorgos in Santorini na globini pet kilometrov pod površjem Zemlje. Gre za najmočnejšega v vrti potresov, ki so območje stresli v zadnjih dneh.

Otok v Egejskem morju je zaradi potresov doslej zapustilo že več kot 11.000 ljudi, med njimi približno 7.000 s trajekti in 4.000 z letali.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Na Santorini so preventivno napotili enote civilne zaščite. Tudi vojska se pripravlja na morebitno reševalno operacijo.

Minister za podnebje in civilno zaščito Vassilis Kikilias je povedal, da so na otok poslali enote gasilcev, specializiranih za naravne nesreče, ekipe z reševalnimi psi in mobilni operativni center, helikopterji pa so v pripravljenosti za nujne primere. Dejal je še, da bodo obalna straža in oborožene sile na voljo za pomoč ranljivim osebam, ki se želijo evakuirati.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Santorini je vulkanski otok, ki je nastal zaradi izbruha ognjenika okoli 1.600 let pred našim štetjem. Leži na območju tektonskih plošč, katerih premiki lahko povzročijo močne potrese. Leta 1956 so potresa z magnitudo 7,7 in 7,2 in cunamiji, ki so sledili, povzročili številne smrtne žrtve in veliko škodo v regiji.