Grški otok Santorini in okoliške otoke so preteklo noč stresli novi potresni sunki. Številni prebivalci otoka so noč preživeli na prostem ali v avtomobilih, mnogi zapuščajo med turisti priljubljeni otok v Sredozemskem morju, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na območju so v zadnjih 48 urah zabeležili več kot 200 potresnih sunkov z magnitudo med 3 in 4,7. O večji škodi za zdaj ne poročajo. Potresi so prizadeli tudi bližnje otoke, med njimi Amorgos.

Seizmologi domnevajo, da še ni bilo glavnega potresnega sunka. Predsednik grške Organizacije za protipotresno načrtovanje in zaščito je danes zjutraj za javno radiotelevizijo ERT dejal, da obstaja majhna verjetnost potresa z magnitudo 5,5, da pa ni možnosti za potres z magnitudo več kot 6.

Ljudje zapuščajo otok, gneča na letalih

Številni prebivalci so noč preživeli na prostem, v avtomobilih ali na t. i. varnih območjih, ki so jih določile občinske oblasti. Mnogi odhajajo z otoka. Po poročanju medijev so trajekti za Atene polni, zasedeni so tudi številni poleti s Santorinija.

Grška vlada se je v nedeljo zvečer sešla na kriznem sestanku. Na Santorini so preventivno napotili enote civilne zaščite, ki so že prispele na otok. Tudi vojska se pripravlja na morebitno reševalno operacijo.

Lokalne oblasti na Santoriniju so zaradi povečane potresne aktivnosti na območju odredile odpoved vseh dogodkov v zaprtih prostorih. Prebivalce so pozvali, naj se ne približujejo manjšemu pristanišču Amudi in pristanišču za večje ladje Firaali, niti se tam ne smejo zadrževati.

Vse šole na otoku, ki ima po podatkih občine 15.500 stalnih prebivalcev, bodo danes zaprte.

Santorini je vulkanski otok, ki je nastal zaradi izbruha ognjenika okoli 1.600 let pred našim štetjem. Leži na območju tektonskih plošč, katerih premiki lahko povzročijo močne potrese. Leta 1956 so potresi z magnitudo 7,7 in 7,2 ter cunamiji, ki so sledili, zahtevali številne smrtne žrtve in povzročili hudo škodo v regiji.

Santorini je med turisti eden najbolj priljubljenih grških otokov. Leta 2023 ga je obiskalo 3,4 milijona obiskovalcev.