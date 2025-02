Davi je območje prizadel potres z magnitudo 4,9. Na Santoriniju in okoliških otokih, ki so jih v zadnjih dneh prav tako stresli potresni sunki, niso poročali o škodi ali žrtvah.

Na območju so sicer v zadnjih 72 urah zabeležili več kot 40 potresov z magnitudo nad 4, je za javno radiotelevizijo ERT dejal Atanasios Ganas z nacionalnega inštituta za geodinamiko. Ob tem je priznal, da česa podobnega še ni videl.

Foto: Reuters

Zaradi tresenja tal je Santorini od nedelje s trajekti zapustilo več kot 4.600 ljudi. Po podatkih letalskega prevoznika Aegean Airlines je otok v ponedeljek z letali zapustilo okoli 1.300 ljudi. Za danes je načrtovanih še osem letov, s katerimi bo otok zapustilo 1.400 potnikov.

Foto: Reuters

Kljub nizu potresov je grški premier Kiriakos Micotakis prebivalce v ponedeljek pozval, naj ostanejo mirni. Grška vlada se je medtem v nedeljo zvečer sešla na kriznem sestanku. Na Santorini so preventivno napotili enote civilne zaščite. Tudi vojska se pripravlja na morebitno reševalno operacijo.

Santorini je vulkanski otok, ki je nastal zaradi izbruha ognjenika okoli 1.600 let pred našim štetjem. Leži na območju tektonskih plošč, katerih premiki lahko povzročijo močne potrese. Leta 1956 so potresi z magnitudama 7,7 in 7,2 ter cunamiji, ki so sledili, povzročili številne smrtne žrtve in veliko škodo v regiji.