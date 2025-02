Ena najbolj znanih plaž na Santoriniju je uničena #video

Niz potresov, ki so v zadnjih dneh prizadeli Santorini in bližnje grške otoke, je kriv tudi za uničenje ene najbolj znanih plaž na Santoriniju. Rdečo plažo, znano po osupljivem rdečem pesku in vulkanskih kamninah, so zaprli, saj po pečinah še vedno pada kamenje, obstaja pa tudi nevarnost plazenja.

V torek je območje blizu Santorinija prizadel močan potres z magnitudo 5,2, kar je doslej najmočnejši zabeleženi potres na tem območju.

Župan Santorinija Nikos Zorzos je za Associated Press povedal, da bi potresna aktivnost lahko trajala več tednov, preden se razmere umirijo, strokovnjaki pa še vedno opozarjajo, da bi močnejši potres lahko bil neizbežen.

The Santorini-Amorgos earthquake swarm just keeps going. It has now produced over 1,000 individual events since it began on January 27. pic.twitter.com/KQwxEj0Vbb — Nahel Belgherze (@WxNB_) February 5, 2025

Številni domačini in turisti zaradi strahu zapuščajo Santorini s posebnimi letalskimi povezavami in trajekti, šole na Santoriniju in na bližnjih otokih Amorgos, Ios, Anafi, Tinos, Leros in Patmos so zaprte.

🪨🚨 Landslide at Santorini’s iconic Red Beach : A recent quake sent massive rocks tumbling down, forcing the beach to close. Tourists were spotted taking selfies as debris fell. #Santorini #Earthquakehttps://t.co/m6jhhYtcAU — tovima.com (@tovimacom) February 5, 2025

Ekipe za odzivanje na nujne primere, vključno s posebno grško enoto za odzivanje na nesreče, ekipami civilne zaščite in letalskimi reševalnimi enotami, ostajajo v visoki pripravljenosti.

Tako je bila videti plaža, ko je bilo na njej še varno poležavati:

Foto: Reuters