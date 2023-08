V Kaliforniji našli tajni laboratorij z 800 mišmi, okuženimi s koronavirusom

V mestu Reedley v ameriški zvezni državi Kalifornija so odkrili nelegalni laboratorij, poln povzročiteljev okužb, medicinskih odpadkov in na stotine miši, ki so jih s postopki bioinženiringa spremenili, da bi se okužile s koronavirusom in ga nato prenašale, po poročanju Jutarnjega lista piše USA Today. Med preiskavo so našli vse vrste opreme in viruse, kot so HIV, covid, klamidija, rdečke in malarija.

Prestige Biotech, kitajsko podjetje, registrirano v sosednji zvezni državi Nevada, je laboratorij vodilo brez licence, županja Reedleyja Nicole Zieba pa je dejala, da želi podjetje sčasoma postati diagnostični laboratorij. "Nikoli niso imeli delovnega dovoljenja. Mesto ni vedelo, da so v tej stavbi in da delajo prikrito," je dejala Zieba.

Oddelek za javno zdravje okrožja Fresno je laboratorij začel preiskovati decembra 2022, potem ko je mestni inšpektor opazil vrtno cev, povezano s skladiščem, ki naj bi bilo prazno in kjer ni bilo registrirano nobeno podjetje.

Marca so inšpektorji odkrili, da so v stavbi različne kemikalije, biološki materiali, telesne tekočine in na stotine miši. V domnevnem laboratoriju so našli tudi medicinske instrumente in pripomočke, ki so bili verjetno razviti v laboratoriju, kot so testi nosečnosti in testi za covid-19. "Glede na to, da smo majhno mesto s 26 tisoč prebivalci, smo bili šokirani, ko smo vstopili v stavbo, ki naj bi bila prazna, in odkrili laboratorijsko opremo in žive bele miši," je dejala Zieba.

Laboratorij ni spoštoval predpisov

Po več poskusih vzpostavitve stika s podjetjem Prestige Biotech so jih oblasti v okrožju Fresno obtožile netransparentnosti in nespoštovanja predpisov, na primer tistega, ki pravi, da je treba nevarne in medicinske odpadke odlagati na poseben način in na posebnih mestih. 7. julija so uradniki oddelka za javno zdravje okrožja Fresno odstranili vse sumljive materiale iz nezakonitega laboratorija.

V preiskavo so se vključile državne in zvezne oblasti, vključno z Zveznim preiskovalnim uradom (FBI).

V dokumentih, ki so jih preiskovalci posredovali sodišču, poročajo, da so v nekaterih prostorih v skladišču našli več posod s tekočinami in različne pripomočke. V objektu so našli tudi vzorce krvi, tkiv in drugih telesnih tekočin in serumov. Inšpektorji so našli tudi na tisoče neoznačenih epruvet z neznanimi tekočinami in biološkim materialom v skladišču laboratorija.

Laboratorijske miši živele v grozljivih razmerah

Našli so tudi na stotine miši, ki jih laboratorijski delavci niso hranili in so bile natlačene v kletkah. Sodelavec Prestige Biotech je preiskovalcem povedal, da so bile miši "gensko spremenjene, da bi se okužile s koronavirusom in ga prenašale naprej". Miši so evtanazirali.

Preiskovalci Centra za preprečevanje in nadzor bolezni (CDC), ameriške nacionalne agencija za javno zdravje, so med preiskavo nezakonitega laboratorija našli približno 30 zamrzovalnikov in hladilnikov, poleg tega pa vsaj 20 potencialno nalezljivih povzročiteljev, kot so HIV, covid, klamidija, rdečke in malarija.

Podjetje Prestige Biotech je oktobra 2022 odprlo nelicencirani in neregulirani laboratorij v Reedleyju. Predsednik družbe Xiuquin Yao je mestnim oblastem povedal, da je Prestige Biotech prevzel premoženje propadle družbe Universal Meditech.