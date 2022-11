Zgodovinsko: prva pacienta prejela laboratorijsko proizvedeno kri

Po poročanju BBC so dvema pacientoma dodali majhno količino laboratorijsko proizvedene krvi, da bi ugotovili, kako deluje v telesu. Kljub temu poudarjajo, da bomo ljudje vedno odvisni od transfuzij krvi, ki jo ljudje darujejo na krvodajalskih akcijah.

Proizvajati želijo redke krvne skupine

Cilj znanstvenikov je predvsem, da bi v laboratoriju proizvajali izjemno redke krvne skupine. Te med drugim potrebujejo ljudje, ki so zaradi različnih bolezni odvisni od rednih transfuzij krvi. Če se krvna skupina ne ujema s pacientovo, jo telo začne zavračati in zdravljenje ne uspe.

Raziskovalni projekt združuje ekipe iz Bristola, Cambridgea in Londona. Osredotočajo se na rdeče krvne celice, ki prenašajo kisik iz pljuč v preostali del telesa. Profesorica Ashley Toye z Univerze v Bristolu je dejala, da so nekatere krvne skupine zelo redke in da je v državi morda samo deset ljudi, ki lahko te skupine krvi darujejo.

"To deluje tako, da začnejo z običajnim darovanjem pol litra krvi. Magnetne kroglice se uporabljajo za lovljenje prožnih matičnih celic, ki lahko postanejo rdeče krvne celice. Postopek traja približno tri tedne in začetna skupina s približno pol milijona matičnih celic proizvede do 50 milijard rdečih krvnih celic. Te filtriramo, da dobimo približno 15 milijard rdečih krvnih celic, ki so na pravi stopnji razvoja za presaditev," je za BBC pojasnila znanstvenica.

"V prihodnosti želimo narediti čim več krvi, zato je vizija v moji glavi soba, polna strojev, ki jo nenehno proizvajajo," je dejala profesorica Toye. Kot je še dodala, upajo, da bo v laboratoriju pridelana kri bolj kakovostna od običajne.

Testirali so dva pacienta, nameravajo jih deset

Laboratorijsko proizvedeno kri nameravajo testirati pri vsaj desetih zdravih prostovoljcih. Prejeli bodo dve donaciji po od pet do deset mililitrov v razmaku vsaj štirih mesecev, in sicer en odmerek darovane krvi in ​​en proizvedene v laboratoriju. Prvi dve osebi sta že sodelovali v poskusu.

Vendar pa obstajajo precejšnji finančni in tehnološki izzivi. Povprečno darovanje krvi stane približno 150 evrov, medtem ko bo proizvajanje krvi stalo veliko več.